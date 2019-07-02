Who is mr. Усманов: потомственный газовик, любитель хоккея и жесткий руководитель

Сегодня первый день работы нового руководителя ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустема Усманова. Как и предыдущий гендиректор, преемник Кантюкова — тоже выходец из соседней Башкирии. В Татарстане фигура главного газотранспортника республики пока неизвестна. «Реальное время» приоткрывает завесу тайны.

На смену Кантюкову

Сегодня к своим обязанностям приступил новый генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. О его переводе из башкирской «дочки» «Газпрома» стало известно накануне. Именно вчера президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили сменщика Рафката Кантюкова. Руководство газовой монополии на встрече представлял директор службы корпоративной защиты корпорации Сергей Хомяков. Кантюкову досталось кресло советника.

— Рустам Нургалиевич сказал, что ему звонил Алексей Борисович Миллер, они поговорили о кадровых решениях, и Рустам Нургалиевич поблагодарил Миллера за внимание, которое он оказывает отрасли в Татарстане, — рассказала «Реальному времени» подробности встречи в «Газпром трансгаз Казань» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

О том, что Усманов переезжает в Казань, в ООО «Газпром трансгаз Уфа» были в курсе. Как выяснил наш корреспондент, фигура Усманова была согласована в корпорации уже на прошлой неделе. Однако на собрании акционеров ПАО «Газпром» этот вопрос не поднимался.

Не исключено, что впоследствии из Уфы переедут еще несколько специалистов из его команды. Так что можно ожидать новых кадровых перестановок в компании. На место Усманова на уфимском предприятии назначили начальника Полянского ЛПУМГ Марата Галявиева.

Для Казани фигура нового газотранспортника довольно новая и неизвестная. Раскроем несколько фактов его биографии.

Усманов окончил кузницу кадров «Газпрома» — Уфимский нефтяной институт (ныне — УГНТУ) по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Фото башкирская-энциклопедия.рф

Потомственный газовик

Весьма любопытно, что Кантюкова, уроженца Башкортостана, сменил его же земляк. Рустем Ринатович родился в Уфе в 1969 году. И в этом году новый «генерал» (именно так на предприятии называют генерального директора) казанского предприятия отпразднует 50-летие. А как пафосно отмечают в «Газпроме» юбилеи больших начальников, могут рассказать сами работники.

Газотранспортная тема была ему знакома с детства. Его отец — Ринат Усманов — долгие годы проработал в «Баштрансгазе» (впоследствии компания переименована в «Газпром трансгаз Уфа»). Ветераны компании, особенно те, кто участвовал в строительстве «трассы Дружбы» Бухара — Урал, с теплотой вспоминают об Усманове-старшем как о хорошем производственнике. В конце 1967 года на 370-м км газопровода Магнитогорск — Ишимбай открылась Стерлитамакская компрессорная станция — предмет особой гордости Рината Усманова. Сегодня он желанный гость на корпоративных праздниках.

Сам Рустем Усманов, как раньше писали в биографических справках героев соцтруда, «прошел путь от самого низа». В газовой промышленности он работает 27 лет.

Окончил кузницу кадров «Газпрома» — Уфимский нефтяной институт (ныне — УГНТУ) по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Впоследствии здесь же писал кандидатскую работу. Что касается образования, позже обучился во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности «менеджмент», также повышал квалификацию на различных MBA.

После армии в 1992 году устроился мастером линейно-эксплуатационной службы Кармаскалинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Затем стал начальником ЛЭС, вырос до главного инженера ЛПУМГ. А после этого (1996 год) его перевели в Уфу — начальником производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов. В 2007 году уже вошел в топ-менеджмент компании — заместителем генерального директора по производству. Через год фактически стал вторым человеком на предприятии: его назначили главным инженером — заместителем генерального директора.

«При участии Рустема Усманова были опробованы и внедрены новые методы диагностики и капремонта магистральных газопроводов», — говорится в биографии специалиста. Фото bashinform.ru

«При непосредственном участии Рустема Усманова были опробованы и внедрены новые методы диагностики и капремонта магистральных газопроводов, проведена комплексная реконструкция компрессорных станций с усечением освободившихся площадей, реализована инновационная программа по переводу ГРС на «малолюдную» технологию», — говорится в официальной биографии специалиста.

Следуя общероссийскому тренду руководителей на получение научных степеней, в 2013 году он защитил кандидатскую диссертацию (к.т.н.) по теме «Разработка и внедрение технологии ремонта магистральных газопроводов с подъемом в траншее». Автор и соавтор 51 патента.

Не раз сватали в другие регионы

Для нового руководителя Рустема Усманова назначение в Татарстан можно считать повышением, поскольку масштаб построенной в республике газотранспортной системы гораздо больше башкирской. Газификация соседней республики началась позже, в 2005 году. В 2012 году правительство РБ совместно с дочерними организациями ПАО «Газпром» разработали Генеральную схему газоснабжения Республики Башкортостан до 2020 года, которая, правда, позднее была скорректирована. Этим и занимался Рустем Усманов. Известно, что с 2005 года по 2018-й «Газпром» инвестировал в газификацию республики 5,1 млрд рублей. При этом построено 25 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 489 км. Но, несмотря на своевременную реализацию программ газификации на территории региона, загрузка вновь построенных газопроводов не достигает проектных значений и остается достаточно низкой по причине неподключения ранее планируемого количества потребителей, в том числе из-за высокой стоимости услуг по техническому присоединению к газораспределительной сети. Сегодня на территории республики 52,6 тыс. домовладений остаются не подключенными к построенным газопроводам.

Интересно, что Рустема Усманова не раз сватали на первые посты «газпромовских» предприятий в другие регионы, но всякий раз назначения по различным причинам срывались. Как рассказал источник в уфимской газотранспортной компании, несколько лет назад Усманова прочили в «Газпром трансгаз Екатеринбург», но в последний момент место Давида Гайдта в уральской «дочке» «Газпрома» занял Алексей Крюков из Ухты.

Каждый год подразделения компании скрещивают клюшки на площадках Корпоративной хоккейной лиги. Фото bashinform.ru

Хоккей, чувство юмора и жесткое руководство

Добавим, что Рустем Усманов страстно любит хоккей. По его инициативе башкирские газотранспортники заиграли в спорт «настоящих мужчин». И теперь каждый год подразделения компании скрещивают клюшки на площадках Корпоративной хоккейной лиги. Стоит ли говорить, что дружина администрации не раз становилась победителем.

Кроме того, ежегодно сборная предприятия устраивает на своем льду матчи с командой «Российская пресса», набранная из ведущих отечественных спортивных журналистов, комментаторов и звездных ветеранов хоккея. Также известно, что Усманов сам играет в Ночной хоккейной лиге. Так что если татарстанские газотранспортники неожиданно увлекутся этим видом спорта, удивляться не стоит.

Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа», описывая корреспонденту «Реального времени» прежнего главного инженера, отмечают его «острое чувство юмора» и «жесткий стиль руководства». Вероятно, сказалось наследие предыдущего «генерала» уфимского предприятия Сергея Пашина, отличавшегося авторитарным подходом к работе.

— Рустем Ринатович весьма требователен к себе и не менее требователен к подчиненным, — говорит один из сотрудников администрации, близкий к топ-менеджменту уфимского предприятия. — Его одновременно очень уважали и побаивались разносов от него. Держит всех в ежовых рукавицах. При случае может отпустить острую шуточку. Шамиль Гусманович (Шарипов — гендиректор «Газпром трансгаз Уфа») нередко его хвалил перед нами, руководством «Газпрома» и республики.

«Реальному времени» удалось связаться с новым руководителем «Газпром трансгаз Казань», но Усманов сослался на занятость (совещания и др.) и обещал перезвонить позднее.