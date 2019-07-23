«Башнефть» приобрела 51% завода катализаторов в Стерлитамаке

«Башнефть» приобрела 51% акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. тонн год в городе Стерлитамак.

«Приобретение контрольного пакета акций предприятия позволит обеспечить НПЗ «Роснефти» современными катализаторами российского производства» — говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Отмечается, что первая партия катализаторов для уфимской группы НПЗ будет произведена и поставлена для испытаний до сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что после вхождения в состав «Роснефти» «Башнефть» принесла Башкирии почти 174 млрд рублей доходов. В том числе сумма дивидендов достигла 26 млрд рублей.

