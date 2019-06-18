«Башнефть» направит на дивиденды 28,2 млрд рублей

Акционеры ПАО «АНК «Башнефть» приняли решение направить на дивиденды около 28% прибыли. Таким образом, из 101,83 млрд чистой прибыли нефтяной компании будет выплачено 28,23 млрд рублей.

В том числе «Башнефть» начислит 23,5 млрд рублей по обыкновенным акциям (158,95 рубля на одну бумагу) и 4,73 млрд рублей по привилегированным (158,95 рубля на одну бумагу), говорится в сообщении компании, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.

Оставшиеся 73,6 млрд рублей решено оставить нераспределенными.

Ранее сообщалось, что после вхождения в состав «Роснефти» «Башнефть» принесла Башкирии почти 174 млрд рублей доходов. В том числе сумма дивидендов достигла 26 млрд рублей.