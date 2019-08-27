В Башкирии активисты организовали пикеты в защиту Куштау

Жители Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии организовали серию одиночных пикетов в защиту шихана Куштау. Они вышли с плакатами в городе Ишимбай.

Плакаты призывали, например, создать нацпарк, включающий все три сохранившихся горы: Торатау, Юрактау и Куштау.

Напомним, что Башкирская содовая компания (БСК) требовала передать ей в разработку шихан Тортау. Однако потом власти республики убедили руководство предприятия отказаться от горы. Взамен компания сохранила за собой право добывать известняк из Куштау, не имеющей природоохранного статуса.

Ранее активисты записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они также призывали распространить природоохранные зоны на гору Куштау.