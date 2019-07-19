«Новая газета»: власти Башкирии разрешили разработку Куштау 19 марта

«Новая газета» сообщила, что правительство Башкирии еще 19 марта подписало приказ о передаче шихана Куштау в разработку Башкирской содовой компании (БСК).

«И.о. вице-премьера правительства Республики Башкортостан Б.В. Беляев ответил редакции, что приказом от 19 марта гора Куштау сдана в расход», — пишет издание.

Далее цитируется ответ чиновника, где он сообщает, что предприятие будет обеспечено сырьем на десятилетия вперед.

Напомним, что несколько лет назад БСК получила право на геологоразведку горы. Власти республики уже отмечали, что никогда не запрещали разрабатывать ее. Статус охраняемых территорий получили два других шихана : Торатау и Юрактау.

В июне жители Стерлитамакского и Ишимбайского районов записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить гору и тоже придать ей природоохранный статус.