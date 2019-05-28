«Башнефть» принесла Башкирии 174 млрд рублей после включения в состав «Роснефти»

С 2015 года, после интеграции в структуру «Роснефти», «Башнефть» принесла Башкирии почти 174 млрд рублей доходов. В том числе сумма дивидендов достигла 26 млрд рублей.

Об этом на пленарной части Российского нефтегазохимического форума рассказал врио главы РБ Радий Хабиров.

«Новые дома, школы, детские сады, спортивные комплексы, больницы, дороги, мосты — все это служит жителям региона», — приводит слова руководителя региона РБК.

Отмечается, что по итогам I квартала 2019 года чистая прибыль «Башнефти» достигла 23 млрд рублей. Рост по сравнению с январем — мартом 2019 года составил 66%.

При этом в 2018 году прибыль компании достигла показателя в 75 млрд рублей, подскочив сразу на 73,5%.