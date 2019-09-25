В двух дочерних компаниях КАМАЗа из Башкирии сменились гендиректоры
На двух дочерних автозаводах ПАО «КАМАЗ» в Башкирии сменились топ-менеджеры.
Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» стал Владимир Курганов, ранее занимавший должность генерального директора ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Его место занял заместитель директора по производству кузнечного завода КАМАЗа Сергей Кленько, пишет «Интерфакс».
Ранее стало известно, что ПАО «КАМАЗ» собирается вступить в Транспортную ассоциацию Московской агломерации (ТАМА).ПромышленностьМашиностроение БашкортостанТатарстан
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