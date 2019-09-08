Выборы-2019: онлайн-трансляция «Реального времени»

430 кандидатов претендуют на 100 мест в Госсовете Татарстана шестого созыва

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 8 сентября, в России — единый день голосования. В это воскресенье проходит около шести тысяч избирательных кампаний и референдумов во всех 85 регионах страны. Россиянам предстоит избрать глав 16 регионов, четырех депутатов Госдумы, мэров трех городов и парламенты 13 субъектов. В Татарстане жители отдают свои голоса за кандидатов в депутаты Госсовета республики, к чему приковано основное внимание в обществе, и в ряде округов проходят довыборы в представительные органы муниципалитетов. Традиционно в этот день для избирателей в Казани организована развлекательная программа, бесплатный проезд в общественном транспорте и его более продолжительная работа — практически до полуночи. Сегодня в единой информационном центре, организованном Общественной палатой РТ и Центральной избирательной комиссией РТ, работает выездная редакция «Реального времени». О событиях этого дня — в текстовой трансляции нашей газеты.

11:51 Мидхат Шагиахметов: «В связи с обращениями избирателей, которые живут в отдаленных населенных пунктах, организовали им дополнительные маршруты и рейсы общественного транспорта. В том числе могут для этого использоваться и школьные автобусы». И затем: «Согласно федеральному законодательству, для тех, кто не может прийти сам, организовано голосование на дому. Сегодня до 14.00 от этой категории избирателей принимаются заявления».

11:49 В Казани сегодня весело. Они тоже голосовали.

11:47 На выборах в Татарстане работают 17,5 тыс. наблюдателей, 270 из них с правом голоса.





11:42 Явка по Татарстану на 10 часов превысила 14%.







11:40 Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в 11 часов проголосовал на своём участке 2176, в средней школе №43.







11:36 В информационный центр пришел Василий Новиков, руководитель местного штаба «Коммунистов России». Пришел в красной футболке с изображением Сталина. «Наблюдателей мобилизовали более 1800 человек на республику», — поделился информацией товарищ Новиков. «Выборы в Татарстане — самые организованные в стране. Я участвовал в разных выборах, есть с чем сравнить. Уровень организации растет с каждым годом, высока степень ответственности у всех, от наблюдателей до ЦИКа», — считает кандидат.





11:33 Кайбицкий район сейчас показывает максимум по явке: проголосовали там 50,56%, на втором месте — Апастовский (47,28%), на третьем — Атнинский — (41,28%).







11:33 «У нас есть срез и понимание портрета молодого человека, и мы знаем теперь, откуда молодежь получает информацию: мы изучали, каких блогеров они читают, какие каналы. Кого-то из них я не понимаю, а на кого-то подписался и сам. В части интернет-гигиены мы недорабатываем: нам надо научить молодых людей проверять информацию, важно, чтобы они формировали свою позицию, основываясь на данных из нескольких источников, а не из одного канала, пусть даже у него миллион подписчиков», — считает Дамир Фаттахов.





11:30 Глава Кукморского района Сергей Димитриев тоже отдал свой голос. Пришел с семьей.





11:25 На вопрос «Реального времени» о том, что дает ребятам членство в молодежном парламента, Дамир Фаттахов ответил так: «Мы формируем институт парламентаризма в молодежи, они понимают, что от них многое зависит. Для молодого человека это социальный лифт, я сам с 2005 года был в молодежном парламенте, и это дало мне старт». «Следующий год — муниципальные выборы. Члены молодежного парламента предложили сформировать молодежные представительные органы при муниципалитетах республики, а не только на уровне республики», — говорит министр.





11:14 Фаттахов сетует, что Элвин Грей не заявился в молодежный парламент: «Видимо, не поверил, что это поможет ему добрать подписчиков в Инстаграме». Просто министр не в курсе, что у Грея сегодня в планах была рыбалка. Возможно, она «работает» в Инстаграме лучше.





11:09 Свежее видео — разговор с Лейлой Фазлеевой в выездной редакции «Реального времени».







11:07 В Татарстане прошли выборы в молодежный парламент. Самые важные результаты: в первую очередь активность молодых людей. 444 человека заявились на 100 мест, это больше, чем ожидалось. Впервые предоставлено 20 мест для самовыдвиженцев, исходя из запроса самой молодежи. 214 молодых людей на эти 20 мест заявились, и это стало откровением. «Вчера подведены предварительные итоги, и порядка 70% ребят в молодежном парламенте мы увидели впервые», — рассказал Дамир Фаттахов. «И второе: нам удалось переломить скепсис «Все решили уже без нас». Молодежь услышала, что все зависит только от них: «Заяви о себе, и тебя выберут». Сейчас результаты проверяются, и скоро будут вывешены окончательные списки ребят, которые сформировали Молодежный парламент», — обещает министр. «Этот лайк нельзя накрутить» — такой лозунг выбрали сами ребята.





11:05 Нам говорят, что все избирательные участки открылись.





11:04 А в информационный центр пришел министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Ждем отчета о выборах в молодежный парламент.







11:04 Механизаторы Бавлинского района дружными рядами подтянулись на избирательные участки.





11:00 А в Менделеевском районе избиратели могут измерить давление. На участке работает фельдшер Алена Федорова: «Услуга особенно востребована среди сельчан старшего поколения. Но сегодня в основном у всех, кто измеряет давление, оно соответствует норме. В такой день настроение у жителей приподнятое, выборы проходят в новом Доме культуры. Народ не расходится, люди общаются между собой, готовятся смотреть концерт. Сама тоже в числе первых исполнила гражданский долг. Мы верим в надёжное будущее и сегодня выбираем его». Алена — молодец!





10:56 «Личное участие в выборах является нашим гражданским и патриотическим долгом. Участвуя в выборах, мы, граждане России, защищаем свой мир, свои ценности и привычный уклад жизни, мы голосуем за мечту каждого из нас», — говорит глава Дрожжановского района Марат Гафаров, который уже отдал свой голос.











10:52 Как сообщает корреспондент «Реального времени», явка в Набережных Челнах на 10 часов — 14,32%. Проголосовали Гульнара Искандеровна Галкина-Самитова, олимпийская чемпионка, и победитель Worldskills Айдар Минеев.





10:48 Фарид Мухаметшин принял участие в голосовании.





10:45 И напоминаем, что сегодня татарстанцев просят оставить на избирательных участках свои пожелания по благоустройству придомовой территории в рамках проекта «Наш двор». Заполненную анкету, их раздавали по квартирам со 2 по 6 сентября, необходимо взять с собой на выборы. Однако если по каким-то причинам человек не взял её с собой, волонтеры предоставят бланк на месте. На реализацию программы направлено 50 млрд рублей, за счет которых приведут в порядок придомовые участки 12 тысяч многоквартирных домов.



10:36 Жители одного из казанских домов все вместе пришли на избирательный участок, чтобы пройти анкетирование по программе «Наш двор», и отметили этот день праздником двора.





10:31 Тем временем мы нашли Элвина Грея:





10:30 Готово видео беседы с Марселем Габдрахмановым (ЛДПР):





10:26 В выездной редакции «Реального времени» Лейла Фазлеева рассказала, что голосовала в своей родной школе №126: " И мне это очень нравится. Там очень внимательные наблюдатели, на участке организована вакцинация от гриппа!" Очень много желающих привиться.







10:23 На вопрос «Реального времени», почему не выступают Элвин Грей или Лэйна, Лейла Фазлеева ответила, что Лэйна будет в одном из муниципальных районов: «Артистов ограниченное количество, поэтому их распределили по участкам. А по Грею — меня саму терзал этот вопрос, но в этом году его не будет на «Казань Арене», это связано с его графиком». Вместо Элвина Грея выступит рэпер Slame.







10:20 Раз уж речь зашла о концерте, напоминаем подробности сегодняшней программы на «Казань Арене». Он начнется в 14 часов и завершится в 22. С начала и до 6 вечера там пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. На площадке «Шаян ТВ» состоятся мастер-классы и игры для детей. Также здесь будет организована зона стритбола, киберспорта, площадка с батутами, «Народное караоке» и др. В «Литературном дворике» можно будет посетить мастер-классы, там же будут организованы ролевые чтения и выступления известных актеров татарстанских театров.

Непосредственно концертная программа стартует в 14:00 выступлениями молодежных коллективов, кавер-групп. В 15:40, как планируется, на сцену выйдет Ильсия Бадрутдинова, в 16:10 — Динара Сабирова, 16:40 — Гузель Уразова, 17:30 — ВИА «Волга-Волга», 18:00 — Дана Садыкова, 18:40 — Назима, 19:20 — рэпер Slame. Ну и в 20:00 зрителей порадуют Диана Арбенина и «Ночные снайперы», а в 21:00 — группа «Любэ». В 22:00 праздник завершится салютом.

В Казани в этот день метро и некоторые маршруты наземного пассажирского транспорта будут работать до 23:30. Одно важное условие — для бесплатного проезда в общественном транспорте и посещения концерта необходимо предъявить бумажный браслет «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!», который волонтеры будут раздавать на избирательных участках.





10:18 Лейла Фазлеева рекомендует добираться на концерт до «Казань Арены» на общественном транспорте, чтобы не испытывать проблем с парковкой. Дети на концерт проходят без браслета. И добавляет, на участках организованы точки питания и санитарные зоны.







10:16 ...и с Хафизом Миргалимовым:





10:15 Делимся видео с интервью с Рушанией Бильгильдеевой:





10:10 Лейла Фазлеева говорит, что концерты будут проходить по всей республике: в образовательных учреждениях, парках и скверах. Что касается концерта на «Казань Арене», просит воздержаться от больших сумок, проноса жидкостей. «Мы можем по-разному относиться к творчеству рэперов, но у наших молодых людей они вызывают обычно большой интерес. Есть безусловный лидер и для среднего поколения — Диана Арбенина и «Ночные снайперы». И еще один коллектив, который очень любим жителями и гостями столицы — «Любэ», — считает Фазлеева.







10:07 В Алексеевском районе на избирательных участках можно бесплатно сделать прививку от гриппа.







10:04 Глава Заинского района Разиф Каримов тоже отдал свой голос.





10:01 Кстати, глава Актанышского района Энгель Фаттахов уже проголосовал.





10:00 В информационный центр пришла заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Она уже с браслетиком. Проголосовала. Будет присутствовать на концерте «Любэ». «В течение всей недели мы все находимся в режиме добрых дел. 8 сентября во многих муниципальных районах совпал с проведением благотворительных мероприятий, с чествованием ветеранов и долгожителей», — говорит она.







09:57 Мамадышский район сегодня лидер по хорошему настроению? Это флешмоб на одном из местных участков.









09:53 В Альметьевске в день выборов организовали ярмарку. На заднем плане можно обратить внимание на репертуар местных площадок:







09:51 Марсель Габдрахманов в нашей выездной редакции. Он рассказал, с какими запросами обращались татарстанцы в ходе избирательной кампании. В частности, была просьба помочь расчистить кладбище в Лаишевском районе — спилить аварийные деревья, которые угрожали упасть на могилу участника ВОВ. Сказал, что не было препятствий во время этой предвыборной кампании. Из Москвы звонили спрашивали, а он отчитался, что в Татарстане все проходит спокойно и без проблем.



09:46 Работа в информационном центре в полном разгаре. Уехать на дачу этим людям сегодня не удалось.





09:42 Тем временем в информационном центре к журналистам вышел замкоординатора татарстанского отделения ЛДПР Марсель Габдрахманов: «Выборы для нас — не праздник, а работа». Цитирует Познера и говорит журналистам: «Он монстр из вашей среды». Габдрахманов будет голосовать в 84-й школе в 10:30 вместе с женой. «Все было законно», — так он оценил подготовку к выборам и их ход. «Было сложно на дебатах уложиться в одну минуту, рассказывая свою программу. Это, пожалуй, была единственная претензия к организации», — жалуется Габдрахманов. Про Жириновского на вопрос от «Реального времени» ответил так: «Нет, он нам не звонил. У нас центральный аппарат каждый день в режиме конференций работает, ставит задачи. А чтоб конкретно для Татарстана от Жириновского — такого нет». «Все будет якшы», — уверен Габдрахманов.







09:35 Напомним, на прошлых выборах в Госсовет Татарстана явка составила 80,81%.





09:33 Мидхат Шагиахметов до приезда в информационный центр успел проголосовать. По его словам, на избирательном участке праздничная обстановка, играет музыка. Надеется на высокую явку избирателей, «все условия для них созданы».





09:30 Интервью Мидхата Шигиахметова «Реальному времени»:

09:27 Уже проголосовал глава Зеленодольского района Александр Тыгин.











09:21 В Алексеевском районе на участках закипает жизнь:







09:19 Вот так жители села Старый Кумазан, что в Мамадышском районе, направились на избирательный участок:



09:17 Кстати, вот почему он голосует в Челнах: туда сегодня приезжает первый секретарь пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун, поэтому Миргалимов хочет заодно и с ним встретиться: совместить приятное с полезным.





09:14 А вот фото со встречи Хафиза Миргалимова с журналистами:





09:10 Миргалимов говорит, что почти 1000 наблюдаталей от КПРФ — из других регионов. «Дождемся вечера, вскрытие покажет», — так говорит коммунист о чистоте выборов. А вообще он за то, чтобы проводить выборы в марте или декабре.







09:08 Голосовать Миргалимов будет после обеда в Набережных Челнах. Он воспользовался услугой «Мобильный избиратель»: «Надо же попробовать, как это работает». «У нас есть вертолет», — не знаем, всерьез ли это он сказал. И если есть, то какой?..







09:03 В информационном центре начал свое выступление первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов. «Правда на нашей стороне», — такими были его первые слова.





09:00 О выборах в Госсовет сейчас говорят не только на избирательных участках. «Чтобы хорошо жить, надо голосовать!» — наставляет кондуктор пассажиров воскресным утром в троллейбусе пятого маршрута в Казани.





08:59 В интервью «Реальному времени» Рушания Бильгильдеева сказала, что очень надеется пройти в Госсовет по своему округу. «Я столкнулась с проблемой: на нашем участке годами не было никакой депутатской деятельности. Поэтому когда я начала предвыборную работу с избирателями, на меня обрушился народный гнев за всё", — говорит Бильгильдеева.





08:57 Первое видео в нашей трансляции. Так Мидхат Шагиахметов открыл работу информационного центра:

08:50 Ожидается, что в день голосования отдать свой голос на избирательный участок Иннополиса придут более 200 человек. Об этом журналистам рассказал мэр города Руслан Шагалеев. Избирательный участок открылся в 7:00 в детском садике. Среди первых проголосовавших были мэр Иннополиса и заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. Это, кстати, первые выборы в Госсовет Татарстана, которые проходят в Иннополисе. В прошлом году там выбирали президента России.





08:46 Согласным данным «Яндекса», сегодня в столице Татарстана до 22 градусов тепла, днем малооблачно, без осадков. Пробок нет. Отличный день для голосования.





08:41 Бильгильдеева надеется набрать процент, достаточный для формирования фракции, и одержать победы в одномандатных округах. То есть, как она сообщила корреспонденту «Реального времени», это не менее трёх человек.



08:39 К журналистам вышла председатель татарстанского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева. Как оказалось, она полночи не спала. Очень сильно волнуется и переживает за результат: «Когда работаешь сама — спокойно. А как работают другие, как нам удастся защитить голоса наших избирателей — я очень волнуюсь».





08:35 Вот так в это воскресное утро в информационном центре работают журналисты:

08:33 Мидхат Шагиахметов в интервью «Реальному времени» заметил, что основная аудитория мобильного приложения «Мои выборы» — студенты и бизнесмены.

08:29 Наш фотоотчет о том, как проходило общение Мидхата Шагиахметова с представителями СМИ:





08:25 Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов уже дает интервью нашему корреспонденту. Ждем подробную информацию...







08:17 В Иннополисе сегодня утром запустили воздушный шар. Как думаете, для чего он? Он указывает местонахождение избирательного участка.

08:15 Для контроля за порядком на выборах заявились более 18 тысяч наблюдателей.





08:14 По словам Мидхата Шагиахметова, услугой «Мобильный избиратель» воспользовались более 32 тысяч человек. Благодаря ей у жителей Татарстана есть возможность проголосовать не по месту прописки, а там, где им удобно, но в пределах республики.

08:12 Несмотря на раннее утро, в информационном центре работает уже 151 журналист. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».





08:10 Пока ожидаем самую свежую информацию из ЕИЦ, напоминаем, что на местах по традиции в день выборов организована развлекательная программа. Так, в столице Татарстана проголосовавшие избиратели могут посетить праздничный концерт у «Казань Арены», который начнется в 14 часов и завершится в 22. С начала и до 6 вечера там пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. На площадке «Шаян ТВ» состоятся мастер-классы и игры для детей. Также здесь будет организована зона стритбола, киберспорта, площадка с батутами, «Народное караоке» и др. В «Литературном дворике» можно будет посетить мастер-классы, там же будут организованы ролевые чтения и выступления известных актеров татарстанских театров.

Непосредственно концертная программа стартует в 14:00 выступлениями молодежных коллективов, кавер-групп. В 15:40, как планируется, на сцену выйдет Ильсия Бадрутдинова, в 16:10 — Динара Сабирова, 16:40 — Гузель Уразова, 17:30 — ВИА «Волга-Волга», 18:00 — Дана Садыкова, 18:40 — Назима, 19:20 — рэпер Slame. Ну и в 20:00 зрителей порадуют Диана Арбенина и «Ночные снайперы», а в 21:00 — группа «Любэ». В 22:00 праздник завершится салютом.

В Казани в этот день метро и некоторые маршруты наземного пассажирского транспорта будут работать до 23:30. Одно важное условие — для бесплатного проезда в общественном транспорте и посещения концерта необходимо предъявить бумажный браслет «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!», который волонтеры будут раздавать на избирательных участках.





08:06 Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов первым вышел к представителям СМИ в Едином информационном центре (ЕИЦ), дав старт его работе. Встречу модерирует руководитель ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.







07:59 Выездная редакция «Реального времени» в Едином информационном центре РТ готовится к началу работы.





07:55 На 154 избирательных участках в республике установлены комплексы для электронного голосования (КЭГ). На 42 — комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), снабженные сканером для считывания информации для автоматического подсчета голосов избирателей. КОИБ автоматически забракует незаполненный бюллетень или бланк с несколькими отметками, а также выданный на другом участке.





07:48 В республике 2 811 избирательных участков и 65 территориальных избирательных комиссий расположены на 2 473 объектах. Пожарную безопасность на них обеспечивают 2,5 тысячи сотрудников МЧС. Необходимый инструктаж проведен с членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом. Также отработаны действия по эвакуации людей и избирательных бюллетеней в случае возникновения пожара, проведены тысячи тренировок.





07:41 Если по состоянию здоровья или другой уважительной причине избиратель не может сегодня прийти на свой избирательный участок, необходимо до 14:00 позвонить или передать письменное заявление в участковую избирательную комиссию для организации голосования на дому. Контакты можно найти в приглашении, которое направлялось по почте, а также в интернете на сайте ЦИК России.





07:32 Единый информационный центр Республики Татарстан организован Общественной палатой РТ и Центральной избирательной комиссией РТ на площадке КРК «Пирамида» в Казани.







07:29 Единый информационный центр Республики Татарстан, откуда будет поступать самая оперативная информация о ходе выборов депутатов Государственного совета Республики Татарстан шестого созыва, готовится начать работу. В Центре работает выездная редакция «Реального времени».







07:19 Всего в республике более 2,9 миллиона избирателей, соответствующее число бюллетеней было напечатано для голосования по единому округу и по одномандатным избирательным округам. Текст бюллетеней был утвержден ЦИК РТ и напечатан на русском и татарском языках, каждый бланк имеет защитную тангирную сетку.







07:11 Также сегодня татарстанцы оставят на избирательных участках свои пожелания по благоустройству придомовой территории в рамках проекта «Наш двор». Заполненную анкету, их раздавали по квартирам со 2 по 6 сентября, необходимо взять с собой на выборы. Однако если по каким-то причинам человек не взял её с собой, волонтеры предоставят бланк на месте. Напомним, что на реализацию программы направлено 50 млрд рублей, за счет которых приведут в порядок придомовые участки 12 тысяч многоквартирных домов.







07:04 Если по каким-то причинам избиратель не знает места расположения своего избирательного участка, его адрес и номер телефона можно найти на сайте ЦИК России. Поиск можно задать либо по адресу места жительства (регистрации), либо по номеру участка. В Татарстане 2 811 участков, их карта также представлена в интернете.

07:00 Ровно в 7 часов открываются все избирательные участки на территории республики, закроются они, как обычно, в 8 вечера. Татарстанцам предстоит сегодня решить, кто будет представлять их интересы в Государственном совете РТ в ближайшие пять лет. На 100 кресел в парламенте претендуют 430 кандидатов. 50 мест будут распределены по партийным спискам (от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста»), остальные 50 — среди одномандатников. Кроме того, сегодня в Казани и других городах, районах республики проходят дополнительные выборы в представительные органы муниципалитетов.