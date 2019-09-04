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В день выборов продлится работа нескольких маршрутов общественного транспорта

13:56, 04.09.2019
В день выборов продлится работа нескольких маршрутов общественного транспорта
Фото: kzn.ru Денис Гордийко

В воскресенье, 8 сентября, в день выборов в Госсовет РТ, ряд маршрутов общественного транспорта будет работать до 23.30. Это связано с проведением праздничного мероприятия на футбольном стадионе «Казань Арена».

Почти до полуночи будут работать троллейбусный маршрут №1, трамвайный №5 и автобусные №10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, 62.

Все проголосовавшие, у которых будет специальный браслет «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!», в день выборов смогут воспользоваться городским транспортом бесплатно, сообщает пресс-служба Казани.

Напомним, в день выборов казанцы смогут бесплатно увидеть выступление групп «Любэ», «Ночные снайперы» и других звезд эстрады.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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