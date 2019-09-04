В день выборов продлится работа нескольких маршрутов общественного транспорта

В воскресенье, 8 сентября, в день выборов в Госсовет РТ, ряд маршрутов общественного транспорта будет работать до 23.30. Это связано с проведением праздничного мероприятия на футбольном стадионе «Казань Арена».

Почти до полуночи будут работать троллейбусный маршрут №1, трамвайный №5 и автобусные №10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, 62.

Все проголосовавшие, у которых будет специальный браслет «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!», в день выборов смогут воспользоваться городским транспортом бесплатно, сообщает пресс-служба Казани.

Напомним, в день выборов казанцы смогут бесплатно увидеть выступление групп «Любэ», «Ночные снайперы» и других звезд эстрады.