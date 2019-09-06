На выборах в Госсовет РТ будут работать 2,5 тысячи сотрудников МЧС

8 сентября на участках, где пройдут выборы в Государственный совет РТ, задействуют 2 494 сотрудника МЧС с целью контроля за обеспечением пожарной безопасности объектов.

Всего буду работать 2 811 избирательных участков и 65 территориальных избирательных комиссий, которые расположены на 2 473 объектах.

С членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом проведены 2 876 дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности. Также отработаны действия по эвакуации людей и избирательных бюллетеней в случае возникновения пожара, всего проведено 2 473 тренировки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Казани пройдут выборы в Госсовет РТ. В этом году власти уделили особое внимание маломобильным группам населения, не оставив в городе избирательных участков, расположенных выше второго этажа, организовали бесплатный транспорт для живущих на периферии, а также позаботились о развлекательной составляющей — в день выборов в столице пройдет концерт при участии известных российских и татарстанских исполнителей. Главной особенностью голосования в этом году станет то, что у каждого избирателя будет возможность высказаться по поводу республиканской программы «Наш двор». Подробности — в материале «Реального времени».