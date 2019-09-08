Выборы-2019 в Татарстане: большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются

430 кандидатов претендуют на 100 мест в Госсовете Татарстана шестого созыва

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России проходит единый день голосования. В Татарстане жители выбирают Госсовет республики шестого созыва, в ряде округов проходят довыборы в представительные органы муниципалитетов. Фактов нарушений пока не обнаружено, явка на 12.00 по Татарстану составила 29,55%. Сегодня в едином информационном центре РТ, освещающем ход выборов, работает выездная редакция «Реального времени». О событиях этого дня — в текстовой трансляции нашей газеты.

16.36 А как те полицейские, которые работают на охране выборов, проголосуют самы? — поинтересовалось у Соколова «Реальное время».

— Им обеспечили условия для этого. Участки были определены заранее, и все заявления на голосование сотрудники оформили заранее. Весь личный состав МВД сегодня имел возможность проголосовать, — отвечает Соколов.



16.32 Замначальника МВД Татарстана Алексей Соколов заверил, что в республике приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на голосовании. За каждым участком закреплены сотрудники полиции, которых специально проинструктировали на выявление подозрительных лиц.

Всего работают больше 5 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, к охране порядка на выборах привлекли больше 270 сотрудников Росгвардии, 400 курсантов учебных заведений МВД и больше 4500 членов добровольных народных дружин, работников ЧОПов и муниципальных служащих. Еще 300 сотрудников ОВД и 100 росгвардейцев находятся в резерве

16.27 Мы уже писали о том, что на выборах в Госсовет Татарстана голосуют долгожители, возраст многих из них уже превысил 100 лет. Сейчас стало известно, что в Высокогорском районе проголосовала Анна Емельянова, которой на днях исполнилось 108 лет. По заверению Анны Ивановны, за свою жизнь она не пропустила ни одного голосования.

16.21 Похоже, лидера среди районов Татарстана по явке не догонит уже никто. В Кайбицком районе — 87,4% проголосовавших, в Атнинском районе — 85,29%, в Апастовском — 84,98%

16.15 Член Общественной палаты России от Татарстана Татьяна Забегина рассказывает о том, как на выборы в различных регионах России набирали наблюдателей.



— В некоторых регионах было очень сложно собрать наблюдателей, но на помощь нам приходит электронное голосование. Я, как всегда, хвалю Татарстан. Когда татарстанская команда наблюдателей проходила обучение, они по подготовке точно были лучше многих других. А вот конкретно по работе делать оценки еще рано — будем смотреть отчеты по штабам, и наш — очень неплох, — сообщила Забегина.

16.11 Возможно, сейчас наши читатели из числа активных пользователей Instagram заметили в своей ленте немало селфи с избирательных участков. Скорее всего, авторы этих фото участвуют в квесте «Мой Татарстан», в рамках которого в день выборов в Госсовет РТ разыграют четыре iPhone и 100 тыс. рублей.



16.10 В предвыборном штабе Радия Хабирова озвучили затраты на агитацию, передает «Башинформ». По словам финансового уполномоченного кандидата Максима Ульчева, на избирательную кампанию действующего врио главы региона было потрачено 50 млн рублей. Но это лишь четверть максимально допустимой суммы избирательной кампании для кандидатов в 200 млн рублей.

15.56 Еще немного о странных избирателях: в Альметьевске на участок пришли Белая Фея и капитан Играйбурга. В сказочных персонажей перевоплотились актеры местного уличного театра и прямо в образе отправились голосовать.

15:51 А так сегодня встречают некоторых избирателей в КНИТУ-КАИ.









15:47 Новое видео из Мамадыша в продолжение утренней темы.







15:43 Сообщают, что на одном из избирательных участков в Башкирии произошла эвакуация из-за сообщения одного из кандидатов о пожаре. Оказалось, что пожара нет.

15:40 Интервью с президентом Центра общественно-политических исследований Алексеем Махлаем в выездной редакции «Реального времени».

15:30 Как отметил Мухаметшин, УИКи прошли к сегодняшнему дню большую школу. ЦИК провел отличную учебу. В правовом плане члены УИКов и ТИКов как никогда подготовлены к реализации своих полномочий по закону. «Я разговаривал с наблюдателями. Вы знаете, что приглашены наблюдатели не только из Татарстана, и не только единороссы. Есть из Ульяновской, Кировской, Оренбургской области, из Чувашии. И они в беседе со мной сказали, что никаких нарушений нет и что у нас очень профессионально все организовано», — говорит спикер. На вопрос о будущем журналистики Мухаметшин ответил так: «Состояние дел в системе СМИ говорит об уровне демократизации и ответственности перед жителями. Вы те, кто доносит до людей информацию и обеспечивает обратную связь. Нам удалось сохранить большинство изданий и ТРК, которые вещают на двух языках. Профессионализм журналистов год от года растет, вместе с ответственностью. В целом в созидательную деятельность, в объединение власти и людей вы вносите огромную лепту. Хотелось бы, чтоб вернули систему подготовки журналистов по отдельным направлениям: сельское хозяйство, промышленность и т.д. Снизилась важность муниципальных и районных газет, и нам надо работать с их руководством, чтоб такие газеты были рупором общественности и выходили с предложениями о том, как улучшить жизнь людей. Они не должны перепечатывать то, что пишут центральные издания, — людей ведь больше интересует то, что происходит непосредственно рядом с ними. Критически направленные издания тоже имеют право на жизнь, но важно, чтоб критика была объективной, а не сведением счетов. В этом всем состоит благородная миссия журналистов республики».





15:23 Отвечая на вопрос «Реального времени» о количестве пройденных выборов, Мухаметшин ответил, что впервые избирался еще во времена ТАССР, в Мактаминском округе (Альметьевский район): «Там было много проблем, нужно было решать много вопросов — например, благоустраивать берег реки Зай. С тех пор многое изменилось. Сейчас важно, чтоб в парламент пришли действенные, активные люди, не оторванные от земли, и сделали жизнь в Татарстане лучше».





15:14 Фарид Мухаметшин отмечает, что и в городах избиратели активны: в Челнах уже к обеду проголосовали более 30% избирателей. Беспрецедентно количество привлеченных наблюдателей. Все это придаст большую легитимность избранному парламенту на выборах-2019.





15:09 В единый информационный центр приехал Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета РТ и глава регионального отделения «Единой России». «Семь партий включились в борьбу. Активность была настолько высокой, что на 1 место 4 — 4,5 кандидата. Многое в этом позитивно: это демократическая процедура, которая демонстрирует высокую активность избирателей», — говорит Мухаметшин. «Нам, как и многим, пришлось повстречаться с сотнями людей. Более 8 тысяч обращений имеет только «Единая Россия». Значит, люди надеются, что мы их услышим. Я объехал больше половины республики, на предыдущих выборах такого количества не было. Обстановка требовала, чтоб мы открыто и откровенно говорили о проблемах и недостатках», — отмечает спикер. Мухаметшин считает, что было оправданно начать не в 8, а в 7 утра: это важно для тех, кто в этот погожий день хочет заняться своими дачами и хозяйством, поэтому в первой половине была высока явка сельских избирателей.





15:01 В Елабуге школьники организовали ярмарку в день выборов. Музыкальный фон — просто огонь.







14:56 Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов тоже сделал свой выбор.









14:49 Алексей Махлай рассказал, что беседовал с наблюдателями — они планируют присутствовать до окончания подсчета голосов. В целом эксперт отмечает хорошую организацию на участках — оркестры, музыку, вакцинации от гриппа. «Эксцессов мы не обнаружили», — говорит Махлай и отмечает хорошую мотивацию в виде билетов (браслетов) на концерты. Полагает, что явка должна быть выше, чем в прошлом году, причем в сельской местности больше организованности. «Мы прошли по всем дворам. В Москве идёт тотальная перестройка дворов. И теперь в РТ началась такая работа», — отметил спикер и поздравил республику с успешным проведением Worldskills Kazan 2019.

14:44 Интервью с Сарией Сабурской, уполномоченным по правам человека в Татарстане.





14:40 К журналистам в информационном центре вышел Алексей Махлай, президент Центра общественно-политических исследований. Он посетил 7 участков в Казани, Константиновке и Пестрецах. Заметил очереди на участках в Константиновке — так активно люди шли голосовать. Махлай побеседовал с избирателями и отмечает, как пожилые охотно идут голосовать. Также Махлай увидел акцию «Наш двор»: «Люди понимают, что эти документы (анкеты) будут собраны и проанализированы. Это, безусловно, мотивация». По опыту прошлых лет, люди больше приходят после 15-16 часов, отмечает спикер.





14:37 А это разговор с председателем Общественной палаты РТ Анатолием Фоминым.





14:34 Беседа в нашей выездной редакции в едином информационном центре с главой регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталием Смирновым.







14:23 Глава Мензелинского района Айдар Салахов исполнил свой долг.





14:21 Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава Бугульминского района Линар Закиров также отдали свои голоса.





14:19 В Елабужском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Мулла Назипов, которому 101 год.

14:16 И вновь о развлекательной программе на «Казань Арене». С 14 часов и до 6 вечера там проходят соревнования по экстремальным видам спорта. На площадке «Шаян ТВ» — мастер-классы и игры для детей. Также здесь организована зона стритбола, киберспорта, площадка с батутами, «Народное караоке» и др. В «Литературном дворике» можно будет посетить мастер-классы, там же будут организованы ролевые чтения и выступления известных актеров татарстанских театров.

С 14:00 по программе — выступления молодежных коллективов, кавер-групп. В 15:40, как планируется, на сцену выйдет Ильсия Бадрутдинова, в 16:10 — Динара Сабирова, 16:40 — Гузель Уразова, 17:30 — ВИА «Волга-Волга», 18:00 — Дана Садыкова, 18:40 — Назима, 19:20 — рэпер Slame. Ну и в 20:00 зрителей порадуют Диана Арбенина и «Ночные снайперы», а в 21:00 — группа «Любэ». В 22:00 праздник завершится салютом.

В Казани в этот день метро и некоторые маршруты наземного пассажирского транспорта будут работать до 23:30. Одно важное условие — для бесплатного проезда в общественном транспорте и посещения концерта необходимо предъявить бумажный браслет «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!», который волонтеры будут раздавать на избирательных участках.





14:08 Нам сообщают, что в Башкирии в этом году на выборах главы региона голосуют менее активно, чем в 2014-м, когда выбирали Хамитова.





14:05 Настоятель Духосошественского храма, протоиерей Алексей Чубаков проголосовал на одном из участков в Казани.





14:00 Сегодня на 20 избирательных участках в Казани можно приобрести продукцию самозанятых.







13:54 В ЦРБ республики организованы 32 участка — для людей, которые лежат в больницах. В августе ЦИК провел специальный обучающий семинар для волонтеров и членов ИК по особенностям общения с людьми с нарушениями по зрению, слуху и т.д. Волонтеров — сотни по республике. Их задача — сопроводить до места голосования и там помочь. Инвалиды могли голосовать и на других участках, если там, куда приписаны они, нет условий доступной среды. Им такое право было предоставлено. Явка по спецучреждениям будет расти: в 1-м следственном изоляторе в Казани уже закончилось голосование, во 2-м продолжают поотрядно выводить. Обо всем этом также рассказала Сария Сабурская.







13:39 В информационном центре выступает уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. У нее спрашивают про голосование маломобильных граждан, заключенных. С утра сегодня она была в следственном изоляторе №1, там предусмотрены условия для голосования и для подследственных, и для сотрудников. На других аналогичных объектах ситуация такая же. 1245 человек сейчас под следствием и в изоляторах по РТ. Под домашним арестом 196 человек, из них 176 имеют избирательное право. В психиатрических больницах не все пациенты имеют право голоса, все условия для голосования организованы. Были проблемы доступности для инвалидов, где избирательные участки на вторых и третьих этажах — не было подъемников. По большинству участков вопросы решены. А теперь 286 350 граждан-инвалидов имеют больше возможностей: в Казани не осталось участков на третьих этажах. Для инвалидов по зрению разработаны брошюры, инструкции со шрифтом Брайля. На всех участках волонтеры оказывают помощь людям с инвалидностью.

13:32 Учащиеся школы в Мирном организовали для избирателей концерт.











13:20 На 12:00 явка по Татарстану составила 29,55%. Лидирует Кайбицкий район (75,11%), за ним следуют Апастовский (71,74%) и Атнинский (67,87%) районы.



13:12 Начальник управления судебного департамента РТ Зявдат Салихов тоже отдал свой голос.

13:07 Беседа нашего корреспондента с Олегом Коробченко, лидером татарстанского отделения «Партии роста».





13:04 Леонид Якунин, депутат и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ пятого созыва, свой долг исполнил.







13:03 Руководитель АО «Татмедиа» с оптимизмом смотрит в будущее.











13:01 А это волонтеры программы «Наш двор» — собирают наказы жителей.





12:59 Так в Менделеевске вакцинируют избирателей от гриппа.







12:55 Видео интервью с Василием Новиковым, руководителем регионального штаба «Коммунистов России».





12:54 «Впервые создан открытый штаб наблюдателей. Там были организованы свободные обсуждения. Задача штаба была посмотреть, все ли соответствует закону. Один из главных этапов — убедиться, что нет серьезных нарушений в выдвижении кандидатов. Далее, посмотрели, как идет подготовка молодежи к выборам. С интересом жду результатов явки молодежи: у нас только в Казани около 140 тысяч студентов голосуют. Следующий этап, который мы контролировали, — как организована агитация и освещение в СМИ. В целом все в основном было в рамках закона, не было значимых нарушений», — отметил глава Общественной палаты РТ. «Мы не собираемся подводить итоги выборов, этим занимается ЦИК. Наша задача — дать оценку, все ли прошло нормально, этих ли результатов ждало население, как воспринимает общество этот процесс. Мы тесно сотрудничали с корпусом наших молодых юристов, и это полностью разбивает тезис об инертности и равнодушии молодежи. Они активны, грамотны и инициативны», — говорит Анатолий Фомин.





12:50 Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ, грозит «доской антипочета» лгунам о нарушениях на выборах.





12:48 К этому часу президент России Владимир Путин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и мэр Москвы проголосовали на выборах в Мосгордуму.





12:46 Анатолий Фомин, председатель Общественной палаты Татарстана: «Второй раз уже используем практику создания Единого информационного центра по освещению выборов. Она себя хорошо зарекомендовала. Для общественности важны не только результаты голосования, но и сам процесс, его легитимность. Поэтому очень важно было наделить Общественную палату правом наблюдать за ходом выборов."





12:44 Диалог с министром по делам молодежи РТ Дамиром Фаттаховым.







12:41 В Альметьевске сегодня проводят гастрономический фестиваль и мастер-классы от лучших шеф-поваров Татарстана.









12:38 Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сегодня также отдал свой голос.

12:36 А это уже из Дрожжановского района.





12:35 Сводки с казанских участков.





12:32 В Казани 21 градус тепла и солнечно, загруженность дорожного движения «Яндекс» оценивает в 1 балл.





12:29 Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев проголосовал.



12:25 По всей России системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тысяч человек.







12:22 А на Сахалине единый день голосования уже завершился.





12:15 В Альметьевске проголосовала Магсума Гильфанова, которой недавно исполнилось 102 года.







12:10 Председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов говорит, что успел проголосовать, позвонил всем членам своего списка, все тоже уже проголосовали, ждут результатов. Наблюдателей отправили, это представители партии, волонтеры (общественное наблюдение), члены ИК с правом совещательного голоса — всего около 1000 человек. На вопрос «Реального времени» о том, есть ли в других регионах члены партии в парламентах на региональных и муниципальных уровнях, ответил, что таковые представлены в заксобраниях шести областей, а также в 4 муниципалитетах Татарстана.





12:08 Напоминаем о развлекательной программе для избирателей на «Казань Арене». Мероприятия начнутся в 14 часов и завершатся в 22. С начала и до 6 вечера там пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. На площадке «Шаян ТВ» состоятся мастер-классы и игры для детей. Также здесь будет организована зона стритбола, киберспорта, площадка с батутами, «Народное караоке» и др. В «Литературном дворике» можно будет посетить мастер-классы, там же будут организованы ролевые чтения и выступления известных актеров татарстанских театров.

Непосредственно концертная программа стартует в 14:00 выступлениями молодежных коллективов, кавер-групп. В 15:40, как планируется, на сцену выйдет Ильсия Бадрутдинова, в 16:10 — Динара Сабирова, 16:40 — Гузель Уразова, 17:30 — ВИА «Волга-Волга», 18:00 — Дана Садыкова, 18:40 — Назима, 19:20 — рэпер Slame. Ну и в 20:00 зрителей порадуют Диана Арбенина и «Ночные снайперы», а в 21:00 — группа «Любэ». В 22:00 праздник завершится салютом.

В Казани в этот день метро и некоторые маршруты наземного пассажирского транспорта будут работать до 23:30. Одно важное условие — для бесплатного проезда в общественном транспорте и посещения концерта необходимо предъявить бумажный браслет «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!», который волонтеры будут раздавать на избирательных участках.





12:06 «Выборы организованы на высшем уровне, но я б поставил не 5, а 4 — чтоб оставить возможность роста, нет пределов совершенству», — так рассудил председатель татарстанского отделения «Партии роста» Олег Коробченко, который также пришел информационный центр.





12:01 «Фактов нарушений не обнаружено. Большинство сообщений о нарушениях на участках в соцсетях и блогах пока не подтверждаются. Мы всем благодарны за информацию, анализируем все эти моменты, но пока информация о нарушениях не подтверждается»», — глава ЦИК РТ.

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