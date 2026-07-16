В Горздраве объяснили ситуацию с новым зданием детской горбольницы №1 в Казани

Проект строительства прорабатывается, вопрос — в финансировании

Проект строительства нового здания детской горбольницы №1 в Казани не закрыт, вопрос — в финансировании. Об этом в интервью «Реальному времени» заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

— Этот объект задумывался как крупный многопрофильный центр для Казани. Проект строительства новой детской больницы сейчас прорабатывается, вопрос этот не закрыт, но заключается в финансировании. Но думаю, что этот проект обязательно появится, — сказал Ахмадиев.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Глава Горздрава Казани также отметил, что врачи и персонал ДГКБ №1 продолжают работать профессионально и в полном объеме при нынешней инфраструктуре.

— Надо сказать, что и существующая инфраструктура, которая работает при ДГКБ №1, оказывает необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Там ведется очень важная работа с малышами первого года жизни, в режиме нон-стоп, круглосуточно. Большое спасибо надо сказать тем специалистам, врачам, среднему медперсоналу, которые там работают. Потому что работа с детьми — уникальная, очень сложная и ответственная, — сказал глава Горздрава Казани Ильназ Ахмадиев в интервью «Реальному времени».

предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

Многопрофильная детская больница на базе ГАУЗ «Городская детская больница №1» Казани должна была объединить несколько детских лечебных учреждений города в одном комплексе. Под него отвели территорию на улице Гаврилова вдоль Казанки. По замыслу руководства Минздрава РТ, новое здание собирались построить из двух блоков, рассчитанных на 450 койко-мест. Проектное задание предусматривало семиэтажное здание общей площадью не менее 60 тыс. кв. м, говорилось в техзадании госконтракта.

В ноябре 2025 года появилась информация, что проект заморожен, не получив поддержку на федеральном уровне.

Зульфат Шафигуллин