В Казани откроют еще один сурдологический центр

Сейчас принимается решение о том, где будет базироваться этот центр

В Казани откроют еще один сурдологический центр. Об этом «Реальному времени» сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения г. Казани Ильназ Ахмадиев.

На данный момент в столице Татарстана для горожан действует сурдологический центр в РКБ.

— Мы планируем открыть еще один, который будет работать для жителей Казани. Надеемся, что очередность снизится до минимальных цифр. Сейчас принимается решение о том, где будет базироваться этот центр. В этой связи не надо забывать о ветеранах СВО, которым зачастую необходима сурдологическая помощь, — заявил Ильназ Ахмадиев в интервью «Реальному времени».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

При этом в Казани фиксируется нехватка сурдологов, а в целом укомплектованность медицинскими кадрами составляет 85%.

Подробнее о цифровизации здравоохранения в Казани, новом здании детской горбольницы №1 — в интервью Ильназа Ахмадиева «Реальному времени».

Сурдолог — это ЛОР-врач, который лечит и предотвращает потерю слуха.

Зульфат Шафигуллин