Импорт китайской косметики в Россию вырос на 74%

Лидируют средства по уходу за кожей и декоративная косметика

Фото: Артем Дергунов

За январь — май 2026 года импорт косметики и парфюмерии из Китая увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост показали средства по уходу за кожей и лицом (+95%) и декоративная косметика (+54%), следует из данных «Точка банка».

— Импорт средств для волос «выстрелил» почти в 2,8 раза. Спрос на средства для гигиены полости рта, бритье и дезодоранты вырос на 38%, а на парфюмерию — на 10%, — передают информацию «Ведомости».



При этом спрос на декоративную косметику неравномерен: пудры и средства для губ растут, а тушь и тени остаются на прежнем уровне. Уходовая косметика заняла почти треть всего импорта этих товаров.

Ранее Торговое представительство России в Китае сообщило о росте товарооборота между двумя странами.



Вадим Вахрушев