В Госдуму внесли законопроект об ужесточении выплат пособий иностранцам

Документ вводит полугодовой «период ожидания» для получения больничных

Фото: Максим Платонов

В Государственную думу внесен законопроект, который меняет порядок выплаты социальных пособий иностранным гражданам. Правительство поддержало изменения.

— Законопроект предлагает ввести полугодовой «период ожидания» больничных и ряда других выплат для иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в России, — сказано в документе.

Право на пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также пособие на погребение будет предоставляться только после того, как за работника уплачены страховые взносы в течение как минимум шести месяцев.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам.

Вадим Вахрушев