В Госдуму внесли законопроект об ужесточении выплат пособий иностранцам
Документ вводит полугодовой «период ожидания» для получения больничных
В Государственную думу внесен законопроект, который меняет порядок выплаты социальных пособий иностранным гражданам. Правительство поддержало изменения.
— Законопроект предлагает ввести полугодовой «период ожидания» больничных и ряда других выплат для иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в России, — сказано в документе.
Право на пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также пособие на погребение будет предоставляться только после того, как за работника уплачены страховые взносы в течение как минимум шести месяцев.
Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам.
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