Черногория введет визы для россиян

Сейчас граждане РФ могут находиться в Черногории до 30 дней без визы

Черногория с 1 октября 2026 года может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает черногорское издание Dan.

Приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 года, пишут «Ведомости».

Сейчас россияне и белорусы могут находиться в стране без визы до 30 дней в соответствии с международными соглашениями. Визовый режим также планируется ввести для граждан Турции, Китая, ОАЭ, Катара, Бахрейна и ряда других стран.

До декабря текущего года Черногория должна начать сбор биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне. Для приема заявлений на визы и сбора биометрических данных власти намерены привлечь международную компанию VFS Global.

Ранее Венгрия возобновила выдачу шенгенских виз в Казани, Самаре и Уфе.

Вадим Вахрушев