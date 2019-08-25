Поволжская неделя: очередные кадровые рокировки в Башкирии, четырехдневка на ГАЗе и саратовский «Гагарин»

События уходящих семи дней в ПФО

На минувшей неделе в правительстве Башкирии произошли очередные перестановки: бывший мэр Салавата возглавил министерство промышленности республики, а экс-министр экономики РБ станет ректором УГАТУ. Тем временем Удмуртия рассчитывает потратить 6,7 млрд рублей на кластер промышленного туризма, группа ГАЗ Олега Дерипаски может перейти на четырехдневную рабочую неделю, а бывший министр спорта Мордовии, как выяснилось, угрожал убийством замглавы РУСАДА. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

На этой неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил и. о. главы министерства промышленности и инновационной политики РБ бывшего мэра Салавата Фарита Гильманова. А вот экс-министр экономического развития республики Сергей Новиков будет исполнять обязанности ректора Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). Предыдущий глава вуза Николай Криони покинет эту должность. Из правительства уходит и председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова — она займет пост директора Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса.



Хабиров заложил первый камень строящегося в Уфе Центра спортивной борьбы. В церемонии принял участие знаменитый борец и депутат Госдумы Александр Карелин.



Башкирские власти сообщили также о новом инвестпроекте в республике. ООО «Мастер Шамп» планирует создать в Благовещенске комплекс по выращиванию шампиньонов, на который планируется потратить 2,4 млрд рублей.



Хабиров заложил первый камень строящегося в Уфе Центра спортивной борьбы. Фото instagram.com/khabirovradii

В число самых интересных тендеров в регионе за неделю вошли аренда транспорта для скорой помощи за 32 млн рублей, благоустройство сквера в Ишимбае за 13,8 млн рублей и организация кинофестиваля «Серебряный Акбузат» за 11 млн рублей. Кроме того, «Башнефть» закупит спецодежду на 947 млн рублей.



Уфу посетил стилист Александр Рогов, ведущий собственного шоу «Рогов. Студия 24» на канале СТС. Он снял один из выпусков своей передачи в столице РБ.



В Салаватском районе школьники обнаружили берцовую кость мамонта.



Стерлитамак вошел в тройку самых дешевых городов РФ для снимающих жилье студентов. При условии аренды «двушки» компанией из четырех студентов каждый будет платить за квартиру 2 600 рублей.



Удмуртия

Власти Удмуртии предложили Китайской корпорации по строительству дорог и мостов поучаствовать в проектах, связанных со строительством дорог в республике. Компания выразила интерес к развитию инфраструктуры региона, но конкретных результатов пока нет.

В то же время правительство УР рассчитывает на создание кластера промышленного туризма в регионе. На проект потребуется 6,75 млрд рублей. Проект уже получил рабочее название «Удмуртия ЗАВОДит».

Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города. Фото gcheb.cap.ru

Чувашия

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города. По его словам, на протяжении веков город служил одним из важных экономических и культурных центров Поволжья.



Нижний Новгород

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Однако причиной тому послужило не предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а проблемы с заказами из-за санкций.



В Нижнем Новгороде начался суд над бизнесменом Андреем Климентьевым, обвиняемым в покушении на мошенничество на 372 млн рублей. Предприниматель известен тем, что три дня занимал пост мэра города в 1998 году.

Строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов может быть отложено. Выделенные на это 12,6 млрд рублей предложили перенаправить на строительство и ремонт дорог.

«Дочка» Сбербанка потребовала признать банкротом главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова. Фото ntm13.ru

Самарская область

«Дочка» Сбербанка потребовала признать банкротом главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова. Он выступал поручителем по кредитам ГК «Уран».

Ульяновская область

Администрация Ульяновска через суд потребовала от Минобороны отдать муниципалитету жилую недвижимость, оставшуюся у ФГУП «31 арсенал» ВМФ, которое находится в процессе ликвидации.

Мордовия

Замгендиректора российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что ей угрожал убийством бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев.



Саратовская область

В прошлое воскресенье первый авиарейс принял новый саратовский аэропорт «Гагарин». Тестовый рейс из московского Внуково был выполнен на самолете Boeing 737-800 авиакомпанией «Победа».

