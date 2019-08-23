Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций

Группа ГАЗ, штаб-квартира которой находится в Нижнем Новгороде, может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.

Переход связан с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствиями санкций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на форумы сотрудников.

Ранее Министерство финансов США продлило срок для завершения операций с акциями, долговыми инструментами, а также контрактами с нижегородской группой ГАЗ. Дедлайн установлен до 8 ноября 2019 года.

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении нижегородской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» в начале прошлого года. Ограничительные меры вызваны связями компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской.