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Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций

12:28, 23.08.2019
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций
Фото: commons.wikimedia.org / Томаш Зугай

Группа ГАЗ, штаб-квартира которой находится в Нижнем Новгороде, может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.

Переход связан с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствиями санкций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на форумы сотрудников.

Ранее Министерство финансов США продлило срок для завершения операций с акциями, долговыми инструментами, а также контрактами с нижегородской группой ГАЗ. Дедлайн установлен до 8 ноября 2019 года.

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении нижегородской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» в начале прошлого года. Ограничительные меры вызваны связями компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

ПромышленностьМашиностроение
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