В Башкирии школьники нашли останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет

Три школьника из села Еланыш Салаватского района Башкирии нашли на территории геопарка «Янган-Тау» берцовую кость мамонта.

Фрагмент был обнаружен на реке Ай у околицы села. Его передали в палеонтологическую коллекцию геопарка, которая уже включает в себя останки представителей мегафауны, передает «Башинформ».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на биолога Полину Полежанкину, кость весит примерно 15 кг и принадлежала мамонту, проживавшему более 10 тыс. лет назад.

Напомним, что в октябре прошлого года в Башкирии экскаваторщик нашел бивень мамонта при укладке водопровода.