Министр спорта Мордовии угрожал убийством замглавы антидопингового агентства

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Заместитель генерального директора российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об угрозах убийства от министра спорта Мордовии.

«Чувашия и Мордовия — страна чудес в чистом виде. Особенно Мордовия. Я была в Саранске. Там все очень привержены Чегину. В каком-то смысле даже зомбированы. Готовы душу дьяволу продать, но не сдадут его никогда. Помню, на встрече сидели совсем молодые ребята, некоторым еще и 20 не было, у них стеклянные глаза, и они как мантру повторяют: «У нас нет допинга. Наш допинг — это мордовская картошка». Это страшно. На самом деле страшно.

Мне лично звонил их министр спорта Владимир Киреев. Позвонил на рабочий телефон, который записывается, и говорит: «Что это ты у нас такая дерзкая? Вообще адекватно себя оцениваешь? Может, напомнить, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» (исполнительный директор и председатель исполнительного cовета РУСАДА скоропостижно скончались в феврале 2016 года, — прим. ред.).

А у меня в кабинете люди, в том числе эксперт WADA и наш начальник отдела расследований. Через пару дней у нас была встреча в Министерстве спорта. Юрий Ганус (глава РУСАДА, — прим. ред.) очень строго с ним поговорил. И Киреев в итоге извинился.

Меня многие спрашивают, почему я не пошла в прокуратуру. Просто не воспринимала и не воспринимаю этого человека серьезно. Запись этого разговора мы, конечно, сохранили. Свои слова я всегда могу подтвердить. И вообще я не говорю того, в чем не уверена, — рассказала Пахноцкая.

Напомним, ранее стало известно об отстранении из-за нарушений антидопинговых правил 5 российских тяжелоатлетов.