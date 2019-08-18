Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города.

По его словам,на протяжении веков город служил одним из важных экономических и культурных центров Поволжья, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь славными страницами его истории, многими поколениями земляков, среди которых — известные литераторы и учёные, военачальники и космонавты, артисты и спортсмены», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что сегодня Чебоксары — это большой, красивый и современный город с серьёзным промышленным, научным, образовательным потенциалом, развитой социальной и транспортной инфраструктурой, богатейшим культурным и духовным наследием."