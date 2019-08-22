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Уфимский авиационный институт возглавил бывший министр экономики Башкирии

21:16, 22.08.2019
Уфимский авиационный институт возглавил бывший министр экономики Башкирии
Фото: google.com/maps / скриншот

Николай Криони покинет пост ректора Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). Временно кресло руководителя вуза займет экс-глава Минэкономразвития РБ Сергей Новиков.

Приказ о непродлении контракта с Криони выпустило Министерство науки и высшего образования РФ, передает «Башинформ».

Новиков занимал пост министра в правительстве Башкирии до 25 апреля 2019 года. После этого он возглавлял межрегиональный центр Росстата.

ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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