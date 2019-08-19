Под Уфой построят комплекс по выращиванию шампиньонов за 2,4 млрд рублей

Башкирское ООО «Мастер Шамп» планирует создать в Благовещенске комплекс полного цикла по выращиванию шампиньонов. Оценочная стоимость проекта составляет 2,4 млрд рублей.

Комплекс включает в себя грибную ферму мощностью до 10 тыс. тонн грибов в год, а также компостный завод по изготовлению субстрата для выращивания культивируемых грибов.

На сайте главы Башкирии отмечается, что проект фермы был презентован в Фонде развития моногородов, получил предварительное одобрение на получение льготного займа.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Мастер Шамп» учреждено в июне 2019 года. Владельцем компании является ее директор Светлана Коврик.

Напомним, на минувшей неделе в Башкирии завершилась реконструкция единственного в стране производства терефталевой кислоты (ТФК). Это вещество используется в производстве пластиковых бутылки для напитков, синтетических тканей, безопасных упаковочных материалов, а также медицинских изделий.

