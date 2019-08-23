Тендеры Башкирии: зимние домики для пчел, кумыс для санатория и 6 миллионов на актеров к кинофестивалю

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Аренда машин скорой помощи за 32 миллиона

Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф планируют нанять за 32 млн рублей транспорт с экипажем для оказания скорой медицинской помощи. Заявки на участие принимаются с 16 по 27 августа, а аукцион состоится 29 августа. Финансирование будет осуществлено за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, а также за счет средств, полученных при осуществлении иной, приносящей доход деятельности от физических и юридических лиц.

Транспорт должен быть обеспечен на срок в два года — с 3 декабря 2019-го по 3 декабря 2021 года. Всего должны будут работать пять автомобилей в смену, общее количество часов в течение срока оказания услуги — около 87,7 тысячи. В среднем каждый час будет стоить 365 рублей. Автомобили скорой помощи должны быть класса В, не ранее 2019 года выпуска.



2. Интерактивное оборудование для школы в Деме

Управление капитального строительства Башкортостана планирует заплатить 16,3 млн за поставку интерактивного оборудования для средней школы на 1000 мест в квартале №5 микрорайона восточнее Кустаревского озера в Демском районе Уфы. Заявки принимаются с 20 по 28 августа, аукцион состоится 30 августа. Оплату произведут из бюджета Башкортостана и за счет средств субсидий из федерального бюджета.

Всего нужно будет поставить 51 интерактивную доску (с диагональю не меньше 220 см, с функциями создания видеороликов уроков, создания надписей и комментариев поверх приложений), столько же проекторов не менее чем с тремя матрицами (базовое разрешение — не менее 1280 на 800 точек, контрастность — не менее 14000:1), планшетов диагональю не менее 15,6 дюйма, документ-камер с выходным разрешением не менее 2592 на 1944 точек, интерактивных систем голосования.



Администрация города Ишимбая планирует потратить 13,8 млн рублей на первый этап благоустройства сквера имени Заки Валиди. Фото rambler.ru

3. Благоустроить ишимбайский сквер за 14 миллионов

А вот администрация города Ишимбая планирует потратить 13,8 млн рублей на первый этап благоустройства сквера имени Заки Валиди в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Ишимбай». Информация о закупке появилась 16 августа, заявки будут принимать до 26 августа, аукцион проведут 28-го числа. Оплатят работы из бюджета Ишимбая.

Работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней. За это время должны быть разобраны существующие покрытия, бортовые камни, устроены пешеходные дорожки из брусчатки, заменены, установлены и понижены бортовые камни, а также доставлены, собраны и установлены малые архитектурные формы — скамейки и урны.



4. Больше 11 миллионов на международный кинофестиваль

Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова планирует заплатить сразу 6,5 млн рублей за организацию участия киноактеров в фестивале «Серебряный Акбузат». О закупке стало известно 21 августа, она будет осуществлена у единственного поставщика.

Имя этого поставщика, правда, в документации обнаружить не удалось. Нет и каких-либо подробностей закупки — например, какие именно актеры должны участвовать в мероприятии. Впрочем, известно, что услуги должны быть оказаны до 29 августа. Местом оказания указывается Уфа, 12-й дом по улице Высотной, где и базируется киностудия.

Сама организация IV Международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат» обойдется киностудии еще в 4,9 млн рублей — примечательно, что стоить это будет дешевле, чем приглашение киноактеров. Закупка также будет осуществлена у единственного поставщика. Любопытно, что в этом случае сроком исполнения договора указан уже декабрь 2019 года.



Программа должна включать такие разделы, как «Вводный курс в Корановедение», «Основные положения совершения намаза», «Основы чтения Священного Корана и Корановедения», «Культура речи служителя исламского вероисповедания», а также итоговую аттестацию. Фото Тимура Рахматуллина

5. Повышение квалификации религиозного персонала

Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы заплатит 3,75 млн рублей за проведение дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций по курсу «Исламское богословие. Базовый уровень». Данные об этом появились 21 августа, заявки на участие в конкурсе будут принимать до 12 сентября. Заявки будут рассматривать 16 и 23 сентября. Оплатят закупку за счет субсидий, предоставляемых из бюджета России.

Всего потребуется обучение длительностью в 250 часов для 75 человек. Программа должна включать такие разделы, как «Вводный курс в Корановедение», «Основные положения совершения намаза», «Основы чтения Священного Корана и Корановедения», «Культура речи служителя исламского вероисповедания», а также итоговую аттестацию. Образовательные услуги будут оказываться до 29 декабря 2019 года.



6. Помещения для зимовки пчел за 3 миллиона

Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкортостана заплатит 3 млн рублей за поставку омшаников в рамках селекционно-туристического проекта «Медовая тропа Алтын Солок». Заявки на участие принимаются с 19 по 29 августа, аукцион состоится 2 сентября, закупку оплатят из средств бюджетного учреждения.

Всего дирекции потребуется два омшаника — утепленных помещений для зимовки пчел. Размеры их составят не менее 7,2 на 7,2 метра, площадь — не меньше 49 кв. метров, высота потолка — не меньше 3,5 метра. Поставлены они должны быть в течение 45 календарных дней.



Всего дирекции потребуется два омшаника — утепленных помещений для зимовки пчел. Фото россельхоз.рф

7. Три машины для Управления капстроительства

А вот Управление капитального строительства планирует купить три автомобиля по 700 тысяч рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются с 19 по 30 августа, аукцион состоится 3 сентября. Оплатят машины из бюджета Башкортостана.

Транспорт должен быть 2019 года выпуска, светлых тонов, с двигателем мощностью не менее 82 л.с. и объемом не менее 1,6 литра. У машины должны быть передний привод, механическая пятиступенчатая коробка передач, кондиционер, передние электростеклоподъемники, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, подогрев передних сидений. Помимо того, должны быть подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Под описание машины подходит, например, Renault Logan.



8. Кумыс на миллион для санатория «Янган-Тау»

Тем временем санаторий «Янган-Тау», расположенный в одноименном селе, потратит 1 млн рублей на закупку кумыса для отдела общественного питания. Указанный способ размещения закупки — сравнение цен, заявки принимались 16 августа, тогда же и подвели итоги.

Поставщика выбирали из трех вариантов — ООО «Кумыс Башкортостана», индивидуальный предприниматель — глава крестьянского фермерского хозяйства Янгирова, ООО «Санаторий «Юматово». Они предложили цены в 70, 73 и 65 рублей соответственно. Поставщиком стал санаторий, расположенный в Уфимском районе. Поставка должна осуществляться по заявкам заказчика, указанный срок окончания действия договора — 31 декабря 2019 года.



Санаторий «Янган-Тау», расположенный в одноименном селе, потратит 1 млн рублей на закупку кумыса для отдела общественного питания. Фото: пресс-служба «Янган-Тау»

9. Сцена в Стерлибашевский район

Районный дом культуры Стерлибашевского района готовится купить сценический комплекс для проведения концертной деятельности за 887 тысяч рублей. Соответствующий тендер был обнародован на портале госзакупок 22 августа, заявки будут принимать до 29 августа, а аукцион состоится 30 августа. Оплатят закупку из муниципального бюджета Стерлибашевского района.

Комплекс должен быть поставлен и смонтирован в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта. Под сценическим комплексом, судя по техническому заданию, подразумевается разборная сцена размерами 9,5 на 14,4 на 4 метра. В составе сцены должны быть один подиум и павильон, две боковые лестницы-пантографа, два боковых портала. Габариты подиума составят 9,5 на 6 метров.



10. Фестиваль творчества людей старшего поколения за 700 тысяч

Республиканский центр социального обслуживания населения задумался о досуге для людей старшего поколения. Учреждение планирует заплатить 700 тысяч рублей за проведение Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения под названием «Я люблю тебя, жизнь!». Заявки на участие от потенциальных организаторов конкурса будут принимать с 19 по 28 августа, аукцион проведут 30 августа. Закупку оплатят из бюджета Башкортостана.

Мероприятие пройдет в Уфе, в конгресс-холле «Торатау». Длительность его составит два часа — с 15 до 17 часов 1 октября 2019 года. Из технического задания известно, что мероприятие будет с участием первых лиц республики. Организаторами выступают Министерство семьи и труда региона, Министерство культуры Башкортостана, ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Координационно-ресурсный центр для пенсионеров «Мои года — мое богатство», ТРК «Башкортостан».

От подрядчика потребуется среди прочего обеспечить работу технической группы, ведущих, наградной группы, также снабдить мероприятие печатной продукцией, наградными материалами, живыми цветами для победителей, организовать фото- и видеосъемку.

