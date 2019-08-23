«Башнефть» купит спецодежду на почти миллиард рублей

ПАО «АНК «Башнефть» и филиалы компании объявили тендер на закупку специальной одежды на 2020 год. За нее готовы заплатить 947 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают с 7 по 30 августа, сообщается на сайте госзакупок.

Так, будут закуплены костюмы из огнестойких тканей с антистическими свойствами для защиты от нефти и нефтепродуктов, костюмы из огнестойких материалов для защиты от воды и атмосферных осадков, комплект из огнестойких тканей антистатическими свойствами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий и т. д. Вся одежда должна иметь детали корпоративного стиля «Башнефти».