СМИ: глава госкомторговли Башкирии уйдет в отставку
Председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова написала заявление об увольнении.
Она займет пост директора Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Исполняющей обязанности главы комитета стала Татьяна Христофорова. Потом его возглавит первый заместитель председателя Алексей Гусев.
Асылова возглавляет госкомитет по торговле и защите прав потребителей с 2016 года.
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