СМИ: глава госкомторговли Башкирии уйдет в отставку

Председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова написала заявление об увольнении.

Она займет пост директора Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Исполняющей обязанности главы комитета стала Татьяна Христофорова. Потом его возглавит первый заместитель председателя Алексей Гусев.

Асылова возглавляет госкомитет по торговле и защите прав потребителей с 2016 года.

