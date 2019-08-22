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СМИ: глава госкомторговли Башкирии уйдет в отставку

14:30, 22.08.2019
СМИ: глава госкомторговли Башкирии уйдет в отставку
Фото: glavarb.ru

Председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова написала заявление об увольнении.

Она займет пост директора Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Исполняющей обязанности главы комитета стала Татьяна Христофорова. Потом его возглавит первый заместитель председателя Алексей Гусев.

Асылова возглавляет госкомитет по торговле и защите прав потребителей с 2016 года.

ОбществоВласть Башкортостан
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