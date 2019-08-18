В новом аэропорту Саратова приземлился первый самолет

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково. Он был выполнен на самолете Boeing 737-800 авиакомпанией «Победа».



На самолете в Саратов прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и другие участники реализации проекта строительства аэропорта. На взлетно-посадочной полосе пожарные автомобили сделали водную арку для прибывшего самолета, что является традицией в авиации при встрече нового рейса, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписалраспоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Он расположен в 30 км от города и откроется для международных полетов 20 августа. Известно, что старый аэропорт будет со временем закрыт.