Казань вошла в тройку самых дорогих городов-миллионников по аренде жилья для студентов

Сервис Domofond.ru составил рейтинг городов по доступности аренды квартир для студентов. Казань заняла 3-е место среди городов-миллионников и 12-е в «общем зачете».

Для определения средней стоимости портал исходил из стандартного сценария: четыре студента намерены снять двухкомнатную квартиру.

В Казани на одного студента средняя арендная ставка составит 5 725 рублей в месяц, говорится в исследовании.

В списке городов-миллионников столицу Татарстана опережают только Москва (13 002 руб.) и Санкт-Петербург (8 759 руб.).

Однако в общем списке в первой десятке оказались также Сочи, Химки, Севастополь, Хабаровск, Симферополь, Балашиха, Владивосток и Подольск.

Самым дешевым городом стал Волжский (Волгоградская область). Здесь одному студенту придется платить в месяц около 2 576 рублей. За ним следуют Курск и Стерлитамак (Башкирия). Ставка для студента в стерлитамакской «двушке» составит 2 600 рублей.

В общем списке также присутствуют Нижний Новгород (5 021 руб.), Уфа (4 978 руб.), Самара (4 734 руб.) и Пермь (4 385 руб.).

В рейтинге также оказались