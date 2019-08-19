Стилист Александр Рогов снял выпуски шоу для СТС в Казани и Уфе

Стилист Александр Рогов, ведущий собственного шоу «Рогов. Студия 24» на канале СТС, побывал в Казани и Уфе. В столице Татарстана он уже снял один из выпусков.

Сегодняшний день он провел уже в Уфе.

«Мы с моим новым форматом «РОГОВ В ГОРОДЕ» отправились в турне по городам Казань — Уфа — Самара — Екатеринбург... сегодня, после прилета в Казань, мы провели в пути в машине больше 7 часов, а все для того, чтобы попасть домой к героине и разобрать ее гардероб», — написал стилист и ведущий в Instagram.

Съемки велись в казанской студии красоты на улице Нигматуллина и на крыше отеля Courtyard by Marriott.