Новости общества

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Экс-мэр Салавата Фарит Гильманов возглавил Минпром Башкирии

16:08, 20.08.2019
Экс-мэр Салавата Фарит Гильманов возглавил Минпром Башкирии
Фото: vk.com/id24722106

Бывший мэр Салавата Фарит Гильманов стал исполняющим обязанности министра промышленности и инновационной политики Башкирии. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров.

Нынешний глава министерства Алексей Карпухин освобожден от должности по собственному желанию, сообщается на сайте главы Башкирии.

В феврале господин Гильманов покинул должность сити-менеджера, пересев в кресло первого заместителя главы Минпрома Башкирии.

Напомним, в июле в отставку подал и. о. министра природопользования и экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров