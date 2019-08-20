Экс-мэр Салавата Фарит Гильманов возглавил Минпром Башкирии
Бывший мэр Салавата Фарит Гильманов стал исполняющим обязанности министра промышленности и инновационной политики Башкирии. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров.
Нынешний глава министерства Алексей Карпухин освобожден от должности по собственному желанию, сообщается на сайте главы Башкирии.
В феврале господин Гильманов покинул должность сити-менеджера, пересев в кресло первого заместителя главы Минпрома Башкирии.
Напомним, в июле в отставку подал и. о. министра природопользования и экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин.ОбществоВласть Башкортостан
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