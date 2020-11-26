Экспертный клуб Волга
Общая информация
Экспертный клуб Волга — это площадка для обсуждения актуальной общественно-политической повестки с участием экспертов федерального и регионального уровня.
Организатором выступает Агентство «Теория Дарвина» (Республика Татарстан) при поддержке Российской Ассоциации по Связям с Общественностью, Российской ассоциации политических консультантов и Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
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Дата последнего обновления: 26.11.2020