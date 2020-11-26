Список компаний

Экспертный клуб Волга

Общественные организации

Общая информация

Экспертный клуб Волга — это площадка для обсуждения актуальной общественно-политической повестки с участием экспертов федерального и регионального уровня.

Организатором выступает Агентство «Теория Дарвина» (Республика Татарстан) при поддержке Российской Ассоциации по Связям с Общественностью, Российской ассоциации политических консультантов и Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Контакты

Дата последнего обновления: 26.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам