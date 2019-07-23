Республиканская программа «Наш двор» стартовала с Казани

Инициатива регионального отделения партии «Единая Россия» по благоустройству дворов городов и райцентров, стартовала в Татарстане. Речь идет о создании комфортных условий для жителей многоквартирных домов. Программа рассчитана на 5 лет. До 2024 года планируется привести в порядок 9 300 внутридворовых территорий.

Инициаторами программы заявлено, что какими станут дворы: как пролягут проезды и пешеходные тротуары, каким образом будут оборудованы парковочные места, спортивные и детские площадки, контейнерные площадки для мусора и освещение, а также характер и объемы озеленения — определять будут сами татарстанцы. Для этого, перед тем как развернуть работу, с ними будут проводиться открытые встречи.

Как и ожидалось, программа стартовала с Казани. Одна из первых встреч состоялась на улице Декабристов, где наказы от горожан принимал депутат республиканского парламента, основатель производственного объединения «Зарница» и руководитель реготделения «Деловой России» Артур Абдульзянов. Инициативная группа местных жителей на пожелания не скупилась. На 40 минут (столько длилась встреча) Абдульзянову пришлось вспомнить навыки, полученные еще в детстве в художественной школе, чтобы нанести на карту двора все высказанные наказы.

Согласно пожеланиям, уже в будущем году возле домов должны быть установлены удобные лавочки и урны для мусора. По соседству с детской площадкой, реконструкция которой уже началась, появится специальный участок для выгула собак. Местный гаражный кооператив обяжут обнести территорию забором, чтобы дети не забирались на крыши боксов. Уже этим летом и осенью, будут прорежены разросшиеся заросли кустов, облюбованные любителями горячительных напитков и теми, кто не смог дойти до туалета. Местный магазин по продаже горячительных напитков заставят тщательнее убирать территорию, замусоренную его посетителями. Палисадники облагородят и установят новые ограды, рядом оборудуют тротуар, а проезжую часть немного отодвинут от домов и заново заасфальтируют. Проезд, где привыкли разворачиваться таксисты, а во время пробок и вовсе превращающийся в параллельную магистраль, станет для посторонних непроездным: с одной стороны будут установлены запирающие архитектурные формы, а с другой — шлагбаум, управляемый электронным ключом.

В ближайшие дни пожелания будут оформлены в протокол, затем их передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ для проработки проекта. Как только он будет готов, состоится еще одна встреча, где жители окружающих двор домов смогут внести в него коррективы. Такие же встречи состоятся и в других дворах Татарстана, требующих внимания. В активную — уже строительную фазу, проект вступит в 2020 году, когда проекты по уже состоявшимся встречам пройдут утверждение. Параллельно будут проходить новые встречи в тех дворах, что еще не были охвачены программой.