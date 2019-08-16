Татарстан может получить полмиллиарда рублей при участии в программе развития индивидуального жилья

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в Казани выразил надежду, что Татарстан тоже будет участвовать в программе развития индивидуального жилья. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Он рассказал, что правительство готово выделить региону до 500 млн рублей для развития инфраструктуры и ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства. По его словам, на сегодняшний день пилотный проект реализуется в Липецкой области, которая получила 170 млн рублей.

Ранее Росстат подсчитал, что за первое полугодие 2019 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 114,1 тыс. жилых домов общей площадью 15,6 млн кв. м, это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.