Корпус «За чистые выборы» запускает проект «Ревизорро» для избиркомов

Выборы в Татарстане пройдут под контролем 50 тысяч общественников

Фото: Максим Платонов

8 сентября, в день выборов в Госсовет РТ VI созыва, на отдельных избирательных участках, которых в Татарстане всего около 3 тысяч, будут присутствовать до 25 наблюдателей от разных общественных и политических движений. В общей сложности ожидается до 50 тыс. наблюдателей. Сегодня в Татарстане общественная организация корпус «За чистые выборы» начала подготовку добровольцев к работе во время избирательной кампании. Спикеры корпуса рассказали слушателям о нормах их поведения и критериях оценки прозрачности процедуры голосования. Подробности — в материале «Реального времени».

Целая армия добровольцев

8 сентября в Татарстане откроют 2811 избирательных участков. Ожидается, что на каждом из них будут работать до 25 наблюдателей: от политических партий, от кандидатов, от общественных организаций. Таким образом, общее число наблюдателей на нынешних выборах может стать беспрецедентным — до 50 тыс. человек.

Перед началом семинара региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Павел Соломонов пояснил, что движение было создано по инициативе молодых юристов перед выборами президента РФ в 2012 году. Независимые наблюдатели корпуса дают правовую оценку ходу избирательных кампаний разного уровня.

— Наши наблюдатели на безвозмездной основе всегда присутствуют на избирательных участках, — поясняет Павел Соломонов. — Портрет наблюдателя корпуса: молодой человек 24—25 лет, имеющий диплом о высшем юридическом образовании, не запятнавший свою репутацию, человек, который знаком с законодательством, морально устойчивый. Могу сказать по собственному опыту, с 8 утра находиться на избирательном участке не меньше 12 часов — непростой физический и эмоциональный труд. Часть наших наблюдателей обновляется, меняется законодательство. Поэтому такое обучение мы проводим постоянно в преддверии выборов на нескольких площадках районов республики. Подробная информация об этом имеется в штабе корпуса.

В среднем на каждом из участков будет по одному наблюдателю от двух организаций, корпуса «За чистые выборы» и Общественной палаты РТ, которые тесно взаимодействуют.

— Раньше корпус готовил только юристов. Полномочия Общественной палаты РТ по выдвижению своих наблюдателей появились в прошлом году, мы сейчас работаем совместно, — отмечает лектор корпуса «За чистые выборы», глава исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо. — Теперь Общественная палата главным образом отвечает за организационную составляющую, помогает набрать нам необходимое число наблюдателей, а мы отвечаем за подготовку добровольцев, у которых во время голосования будут бейджи с отличительными знаками обеих организаций.

Жители Татарстана хотят оценить процедуру выборов изнутри

В день голосования общественники будут следить за прозрачностью и открытостью выборов, за тем, как соблюдаются избирательные права граждан. Для этого и сами наблюдатели должны быть подготовлены. Представители корпуса «За чистые выборы» рассказали слушателям об их действиях в период избирательной кампании, во время голосования и процедуры подсчета голосов. Добровольцам напомнили об их правах и обязанностях, о соблюдении ключевого принципа — беспристрастности и равной дистанцированности от всех партий и кандидатов.

Спикеры корпуса разобрали всевозможные казусы, банальные и серьезные случаи, которые происходят на избирательных участках. Бывает, что у урны для голосования лежит не ручка, а карандаш. Случаются и провокации, и конфликтные ситуации, а также проводится агитация за кандидатов и партии. Наблюдателям объясняли, как реагировать на те или иные события.

«Если к наблюдателю подошли за разъяснением, нарушается тайна голосования», — говорит Тимур Какохо

— И такой был случай: мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял бюллетень, походил, ничего не понял и подошел к нам, — вспоминает Тимур Какохо. — Мы сказали, что не имеем права подсказывать. Он обиделся, порвал бюллетень и ушел. Если к наблюдателю подошли за разъяснением, нарушается тайна голосования. Необходимо пригласить председателя УИК, чтобы он помог разрешить недоразумение.

Сегодня на семинаре в ЦКС «Московский» побывали более 200 добровольцев. Это люди, которые не принадлежат ни к одной из политических партий и не представляют интересы кандидатов.

— Буду присутствовать на выборах как наблюдатель впервые, — рассказывает инженер управляющей компании Рустем Самиров. — Решил попробовать, хочу увидеть своими глазами, как это все происходит. Даже не жалко своего времени. Пока у меня нет уверенности, многое ли будет зависеть от нашего присутствия. Об этом я смогу рассуждать после выборов.

Руководитель одного из подразделений ПАО «Казаньоргсинтез» Алексей Курамшин также получит первый опыт наблюдателя:

— Общаюсь с многими работниками нашего предприятия, с ветеранами. Пытаюсь людей настроить на позитивный лад, чтобы они не остались в стороне, обязательно отдали бы свой голос. Люди не должны думать, что от них ничего не зависит, что во время выборов все не по-настоящему. Процедура выборов не профанация — все должны это видеть. И поэтому от наблюдателей очень много зависит. Нам подсказывают, как правильно действовать, как не нарушить закон, как не пересечь интересы политических партий, блоков. Важно помочь людям из разных слоев общества, с разным уровнем дохода, образования, разного возраста принять участие в голосовании. И если человек находит в себе силы прийти на избирательный участок в свой выходной день и его не отвлекут от этого другие дела, то процесс голосования должен пройти гладко. У жителя республики должно остаться хорошее впечатление от того шага, который он сделает.

Павел Соломонов сообщил о запуске карты сообщений — информационного цифрового источника

Наблюдатели корпуса дают экспертные оценки

Напомним, на прошлой неделе во время пресс-конференции представители корпуса «За чистые выборы» объявили об открытии ситуационного центра на Профсоюзной, 13/16. В этом центре руководители движения будут координировать работу наблюдателей, оказывать им консультационную поддержку по вопросам избирательной кампании. С добровольцами корпуса проводят собеседования, выясняют, с какой целью они пришли в наблюдатели. С ними беседуют психологи, помогая вырабатывать необходимые навыки общения. В ситуационном центре обрабатывают информацию и дают взвешенные комментарии. В центре начали работать консультационная группа, экспертно-правовая группа, штаб, а также центр избирательного правового процесса и служба по работе со СМИ и соцсетями, мониторинг которых на предмет нарушения избирательного законодательства будут осуществлять сотрудники корпуса. Помимо этого, во время выборов они будут представлять почасовые выкладки и оценки событий на избирательных участках.

Павел Соломонов сообщил о запуске карты сообщений — информационного цифрового источника. По его словам, это единственная платформа для наблюдения за выборами различного уровня, базирующаяся на автоматической технологии.

— Решение о запуске карты мы приняли потому, что должны получать информацию из первых рук и не должны смотреть на другие информационные сайты, — подчеркнул руководитель движения в РТ «За чистые выборы». — Нередко бывали такие ситуации, когда мобильные группы корпуса получали сигналы от оппозиционных партий о якобы происходящих нарушениях, получали фотографии с участков. Но наши бригадиры выезжали туда и выясняли, что ничего противозаконного не происходило. В первую очередь мы обязаны реагировать на нарушения, которые действительно имеют место. Наша первостепенная задача — обучить и составить такой корпус наблюдателей, которые должным образом оценят все происходящие события и, самое главное, оперативно среагируют на нарушения. Ни у кого не должно быть сомнений в легитимности выборов.

Руководитель штаба корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ Марсель Гараев рассказал о проекте «Ревизорро» (по аналогии с известной телепередачей), который прошел успешную апробацию на предыдущих выборах и заслужил высокую оценку коллег и экспертов. В рамках проекта представители штаба корпуса будут выезжать на избирательные участки и выявлять нарушения в работе комиссий. Они проверят наличие агитации и соответствие адресов и номеров телефонов указанным в заявочных листах избиркомов, а также доступность избирательных участков для маломобильных групп. После выездных проверок участники штаба присвоят определенную степень эффективности избирательным участкам — своеобразный знак качества.

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов