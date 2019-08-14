Корпус «За чистые выборы» запускает проект «Ревизорро» для избиркомов
Выборы в Татарстане пройдут под контролем 50 тысяч общественников
8 сентября, в день выборов в Госсовет РТ VI созыва, на отдельных избирательных участках, которых в Татарстане всего около 3 тысяч, будут присутствовать до 25 наблюдателей от разных общественных и политических движений. В общей сложности ожидается до 50 тыс. наблюдателей. Сегодня в Татарстане общественная организация корпус «За чистые выборы» начала подготовку добровольцев к работе во время избирательной кампании. Спикеры корпуса рассказали слушателям о нормах их поведения и критериях оценки прозрачности процедуры голосования. Подробности — в материале «Реального времени».
Целая армия добровольцев
8 сентября в Татарстане откроют 2811 избирательных участков. Ожидается, что на каждом из них будут работать до 25 наблюдателей: от политических партий, от кандидатов, от общественных организаций. Таким образом, общее число наблюдателей на нынешних выборах может стать беспрецедентным — до 50 тыс. человек.
Перед началом семинара региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Павел Соломонов пояснил, что движение было создано по инициативе молодых юристов перед выборами президента РФ в 2012 году. Независимые наблюдатели корпуса дают правовую оценку ходу избирательных кампаний разного уровня.
— Наши наблюдатели на безвозмездной основе всегда присутствуют на избирательных участках, — поясняет Павел Соломонов. — Портрет наблюдателя корпуса: молодой человек 24—25 лет, имеющий диплом о высшем юридическом образовании, не запятнавший свою репутацию, человек, который знаком с законодательством, морально устойчивый. Могу сказать по собственному опыту, с 8 утра находиться на избирательном участке не меньше 12 часов — непростой физический и эмоциональный труд. Часть наших наблюдателей обновляется, меняется законодательство. Поэтому такое обучение мы проводим постоянно в преддверии выборов на нескольких площадках районов республики. Подробная информация об этом имеется в штабе корпуса.
В среднем на каждом из участков будет по одному наблюдателю от двух организаций, корпуса «За чистые выборы» и Общественной палаты РТ, которые тесно взаимодействуют.
— Раньше корпус готовил только юристов. Полномочия Общественной палаты РТ по выдвижению своих наблюдателей появились в прошлом году, мы сейчас работаем совместно, — отмечает лектор корпуса «За чистые выборы», глава исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо. — Теперь Общественная палата главным образом отвечает за организационную составляющую, помогает набрать нам необходимое число наблюдателей, а мы отвечаем за подготовку добровольцев, у которых во время голосования будут бейджи с отличительными знаками обеих организаций.
Жители Татарстана хотят оценить процедуру выборов изнутри
В день голосования общественники будут следить за прозрачностью и открытостью выборов, за тем, как соблюдаются избирательные права граждан. Для этого и сами наблюдатели должны быть подготовлены. Представители корпуса «За чистые выборы» рассказали слушателям об их действиях в период избирательной кампании, во время голосования и процедуры подсчета голосов. Добровольцам напомнили об их правах и обязанностях, о соблюдении ключевого принципа — беспристрастности и равной дистанцированности от всех партий и кандидатов.
Спикеры корпуса разобрали всевозможные казусы, банальные и серьезные случаи, которые происходят на избирательных участках. Бывает, что у урны для голосования лежит не ручка, а карандаш. Случаются и провокации, и конфликтные ситуации, а также проводится агитация за кандидатов и партии. Наблюдателям объясняли, как реагировать на те или иные события.
— И такой был случай: мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял бюллетень, походил, ничего не понял и подошел к нам, — вспоминает Тимур Какохо. — Мы сказали, что не имеем права подсказывать. Он обиделся, порвал бюллетень и ушел. Если к наблюдателю подошли за разъяснением, нарушается тайна голосования. Необходимо пригласить председателя УИК, чтобы он помог разрешить недоразумение.
Сегодня на семинаре в ЦКС «Московский» побывали более 200 добровольцев. Это люди, которые не принадлежат ни к одной из политических партий и не представляют интересы кандидатов.
— Буду присутствовать на выборах как наблюдатель впервые, — рассказывает инженер управляющей компании Рустем Самиров. — Решил попробовать, хочу увидеть своими глазами, как это все происходит. Даже не жалко своего времени. Пока у меня нет уверенности, многое ли будет зависеть от нашего присутствия. Об этом я смогу рассуждать после выборов.
Руководитель одного из подразделений ПАО «Казаньоргсинтез» Алексей Курамшин также получит первый опыт наблюдателя:
— Общаюсь с многими работниками нашего предприятия, с ветеранами. Пытаюсь людей настроить на позитивный лад, чтобы они не остались в стороне, обязательно отдали бы свой голос. Люди не должны думать, что от них ничего не зависит, что во время выборов все не по-настоящему. Процедура выборов не профанация — все должны это видеть. И поэтому от наблюдателей очень много зависит. Нам подсказывают, как правильно действовать, как не нарушить закон, как не пересечь интересы политических партий, блоков. Важно помочь людям из разных слоев общества, с разным уровнем дохода, образования, разного возраста принять участие в голосовании. И если человек находит в себе силы прийти на избирательный участок в свой выходной день и его не отвлекут от этого другие дела, то процесс голосования должен пройти гладко. У жителя республики должно остаться хорошее впечатление от того шага, который он сделает.
Наблюдатели корпуса дают экспертные оценки
Напомним, на прошлой неделе во время пресс-конференции представители корпуса «За чистые выборы» объявили об открытии ситуационного центра на Профсоюзной, 13/16. В этом центре руководители движения будут координировать работу наблюдателей, оказывать им консультационную поддержку по вопросам избирательной кампании. С добровольцами корпуса проводят собеседования, выясняют, с какой целью они пришли в наблюдатели. С ними беседуют психологи, помогая вырабатывать необходимые навыки общения. В ситуационном центре обрабатывают информацию и дают взвешенные комментарии. В центре начали работать консультационная группа, экспертно-правовая группа, штаб, а также центр избирательного правового процесса и служба по работе со СМИ и соцсетями, мониторинг которых на предмет нарушения избирательного законодательства будут осуществлять сотрудники корпуса. Помимо этого, во время выборов они будут представлять почасовые выкладки и оценки событий на избирательных участках.
Павел Соломонов сообщил о запуске карты сообщений — информационного цифрового источника. По его словам, это единственная платформа для наблюдения за выборами различного уровня, базирующаяся на автоматической технологии.
— Решение о запуске карты мы приняли потому, что должны получать информацию из первых рук и не должны смотреть на другие информационные сайты, — подчеркнул руководитель движения в РТ «За чистые выборы». — Нередко бывали такие ситуации, когда мобильные группы корпуса получали сигналы от оппозиционных партий о якобы происходящих нарушениях, получали фотографии с участков. Но наши бригадиры выезжали туда и выясняли, что ничего противозаконного не происходило. В первую очередь мы обязаны реагировать на нарушения, которые действительно имеют место. Наша первостепенная задача — обучить и составить такой корпус наблюдателей, которые должным образом оценят все происходящие события и, самое главное, оперативно среагируют на нарушения. Ни у кого не должно быть сомнений в легитимности выборов.
Руководитель штаба корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ Марсель Гараев рассказал о проекте «Ревизорро» (по аналогии с известной телепередачей), который прошел успешную апробацию на предыдущих выборах и заслужил высокую оценку коллег и экспертов. В рамках проекта представители штаба корпуса будут выезжать на избирательные участки и выявлять нарушения в работе комиссий. Они проверят наличие агитации и соответствие адресов и номеров телефонов указанным в заявочных листах избиркомов, а также доступность избирательных участков для маломобильных групп. После выездных проверок участники штаба присвоят определенную степень эффективности избирательным участкам — своеобразный знак качества.
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