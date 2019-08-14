Как «большой брат» помогает казанцам найти машину, вывезти мусор и задержать насильника

По данным правоохранительных органов, за 7 месяцев камеры видеонаблюдения в городе помогли раскрыть 492 преступления

В Казани за семь месяцев этого года камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 492 преступления, сообщили в УВД города «Реальному времени». Жилищники подтверждают: камеры действительно помогают находить правонарушителей, а в некоторых случаях даже упреждают нарушения. По программе «Безопасный город» технику монтируют в общественных местах, школах и детсадах. Есть она и в жилых кварталах — в городе установили 8582 видеокамеры на 2335 многоквартирных домах. При этом часто казанцы сами выступают с инициативой обезопасить двор: находят подрядчика по установке камер и оплачивают в дальнейшем абонентскую плату за обслуживание. Подробнее о нюансах, плюсах и минусах разрастающейся сети видеонаблюдения в Казани — в материале «Реального времени».

«Жители сами просят установить камеры»



Опрошенные «Реальным временем» представители ТСЖ и УК домов, на которых установлены системы видеонаблюдения, уверяют в полезности камер — среди наших собеседников не оказалось тех, кто высказался бы против наблюдения за дворами.

Для того чтобы войти в проект, нужно обратиться в электронную приемную мэра. Обращаться могут УК, застройщики или сами жильцы.

— По программе «Безопасный город» у нас подрядная организация, с ними договариваемся и ставим. Мы предварительно с жителями переговорили, в какие места [ставить камеры], какой обзор. Дополнительную плату за это мы с них не берем. Обслуживающая организация, «Спектр», по-моему, [оплачивает обслуживание камер] за счет своих доходов, а также абонентскую плату за «картинку», — говорит генеральный директор УК «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов.

«Организация ставит за свой счет, за стоимость камер с нас денег не берут», — уточнил собеседник. Камеры помогают предотвращать преступления: «У нас жители буквально каждый день приходят: у кого-то машину поцарапали, у кого-то колесо прокололи, что-то украли. Мы совместно с МВД даже насильника поймали — нашли квартиру, где он прячется».

Мониторит «картинку» сама управляющая компания: «Если возникает какой-то вопрос, мы вытаскиваем из архива и смотрим по датам. Для нас это даже удобно, обзор территории: вывезли мусор или не вывезли».

Всего у УК 267 домов, но камерами обеспечены не все, поскольку установка возможна только на тех дома, где проведено оптоволокно — в основном это большие многоквартирные дома, продолжает Гиниятов. Никто из жителей, по его словам, не выражал несогласия: «Когда узнавали, что это бесплатно, никто против не голосовал. Наоборот, говорили, куда камеры смотреть [должны]. Кто-то просил на парковку, кто-то — на детскую площадку. И мы совместно с МВД к общему решению приходили».

В доме на Чуйкова, 62 камеры установило ТСЖ, без участия в программе «Безопасный город», рассказывает диспетчер. Дом шестиподъездный, камеры расположены как внутри подъездов, так и на входе: «Очень продуктивно [помогали находить нарушителей]. И велосипед находили, и когда машины задели».

При этом собственники также не платят за видеонаблюдение: «Один раз оплатили установку, технику, и все. Обслуживание оплачивается из общих денег, но это копейки, не разбрасывается на жильцов — все входит в статью «Обслуживание дома», не как в «Уютном доме» и всех остальных, где общей строкой идет. С пенсионеров 45 рублей — безобразие!» — говорит диспетчер.



Безопасность имущества

По программе «Безопасный город» камеры ставятся бесплатно для жильцов и за эксплуатацию жильцы не платят, говорит старшая по дому №83а по проспекту Ибрагимова Инна Бугацова. В этом доме получить доступ к камерам может только полиция — при установке камер несколько лет назад собственникам квартир пообещали возможность следить за ситуацией во дворе онлайн, но так и не предоставили ее.

— Если что-то случилось — например, во дворе ночью вскрыли и ограбили автомобиль, видеонаблюдение теоретически должно помочь задержать преступников. Но когда два года назад хулиганы ночью разбили стекла прямо под камерой, оказалось, что на записи этого нет, а камера в реальности наблюдает лишь за контейнерной площадкой для сбора мусора. Камер на доме стоит всего три — по углам и над средним подъездом, охватывают они небольшую часть придомовой территории. А видеозаписи хранятся недолго, если будешь добиваться разрешения их посмотреть, велики шансы, что когда разрешат, нужные файлы уже будут замещены новыми, — рассказывает Бугацова.

«Если бы нам предложили установить дополнительные камеры — за плату, как это делалось уже в некоторых казанских домах, и я, и остальные жильцы были бы против, — отмечает она. — Потому что эффект от камер был бы ровно таким же, как сейчас. Видеонаблюдение за двором и в подъездах эффективно работает, только когда в управлении УК или ТСЖ всего один–три дома, с управляющим быстро и напрямую может связаться каждый собственник, а файлы с видеозаписями хранятся на сервере в «шаговой» доступности».

Собеседница вспоминает ситуацию, когда жители одного из домов перешли от УК под управление ТСЖ другого дома: «Такой же дом, как и наш: длинная девятиэтажка, четыре подъезда. И там они с удовольствием платят за камеру в подъезде и за ее обслуживание. Бросил человек в подъезде мусор — его найдут и заставят подобрать, чтобы неповадно было».

В доме №6 по улице Стадионной в Дербышках вопрос установки камер пока в процессе голосования: «Мы сейчас собираем подписи. Я раздал бланки для старших по подъезду, сейчас они подпишут, мы узнаем, сколько человек за, сколько против. За камеры [в случае установки] будут платить жильцы», — рассказал старший по дому Равиль Зайнуллин.

В доме 63 квартиры, стоимость установки и оборудования — 81 431 рубль, около 1300 рублей на квартиру.

— У нас возникали случаи, когда ко мне подходили жильцы и говорили, что задели авто. Бегали, искали виноватых — не нашли, потому что свидетелей не было. Камеры — это безопасность нашего имущества, наших машин. Я считаю, установить их необходимо. Как считают остальные жильцы — мы узнаем по мере голосования, мы в группах своих разместили информацию об установке камер, — отмечает Зайнуллин.

Где стоят камеры — там меньше преступлений

По программе «Безопасный город» предусмотрена установка камер видеонаблюдения по трем направлениям: парки, скверы, социальные объекты: школы, сады. Как реализуется программа, на этой неделе в мэрии рассказал начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов. По его словам, идут переговоры с застройщиками, «чтобы уже на этапе строительства видеокамеры были включены»:

— Но основная цель — не количество камер. В Советском районе камеры уже носят упредительный характер, то есть там, где стоят камеры, меньше преступлений. Соответственно, мы ищем механизмы не столько увеличения количества камер, а сколько их использования более эффективно.

Судя по статистике, камеры серьезно помогают отслеживать нарушителей. По информации УВД по Казани, системы видеонаблюдения в 2018 году способствовали раскрытию 1200 преступлений и выявлению более 600 административных правонарушений.

По данным Ханнанова, сейчас в Казани установлены 8582 видеокамеры на 2335 многоквартирных домах, еще на 714 объектах установлена 7171 камера, из 419 — в 33 парках и скверах. В ближайшее время системы наблюдения появятся еще в пяти парках.

В исполкоме «Реальному времени» пояснили, что «решение о размещении систем видеонаблюдения на многоквартирных домах принимается управляющей организацией, оказывающей услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на основании волеизъявления собственников жилых помещений данного дома c определением источника финансирования на обслуживание систем видеонаблюдения». То есть собственники сами платят за обслуживание.



Главная цель — предупреждать угрозу, заявил Ханнанов: «По соцобъектам основная цель — построить инфраструктуру, в онлайн-приеме всех сигналов. Видеокамера, пожарный датчик, контроль доступа. Соответственно, собирая статистику, мы сможем прогнозировать ту или иную угрозу и упреждать».

Системы распознавания лиц и номеров пока не устанавливают — «эти сервисы дорогие», пояснил он, но проводятся пилотные проекты по установке домофонов с видеонаблюдением: «Ищем эффективный механизм использования уже имеющихся подходов».