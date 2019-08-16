Глава «Уральских авиалиний»: «Такая посадка с заглохшими двигателями бывает раз в 40 лет!»

Для пилота-героя Дамира Юсупова с лайнера Airbus A321 и его экипажа готовят чествование на стадионе в Екатеринбурге

Сегодня специальная комиссия российских авиационных органов и компании Airbus продолжила расследование причин ЧП в аэропорту Жуковский. Подробностями расследования с «Реальным временем» поделился Сергей Скуратов, генеральный директор «Уральских авиалиний», чей лайнер героическими усилиями пилота Дамира Юсупова смог удачно приземлиться в кукурузном поле. Виновниками происшествия стали птицы, угодившие в двигатель самолета. Поэтому перевозчик призвал принять все необходимые меры, дабы обезопасить аэропорты страны. В компании также готовятся к чествованию экипажа, чьи умелые действия спасли жизни более двухсот пассажиров. Награждение пройдет на футбольном стадионе «Екатеринбург Арена» перед началом матча «Урал» — «Крылья Советов». Первый удар по мячу сделает командир воздушного судна Дамир Юсупов.



Такое столкновение с птицами происходит раз в 40 лет

Пассажиры рокового рейса Москва — Симферополь не перестают благодарить летчиков за второй день рождения. В авиакомпании же разбирают причины происшествия и призывают авиационные власти принять все меры, чтобы предупредить опасные столкновения самолетов с птицами в аэропорту, что является бедой всех летчиков. Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов в разговоре с нашим изданием подтвердил, что оба двигателя лайнера заглохли в полете после столкновения со стаей чаек. Птицы расплодились на несанкционированной свалке вблизи аэропорта Жуковский.

— Это (попадание птиц) обычно бывает осенью: вороны, очень много дикой утки, чайки кружат, — рассказал «Реальному времени» Сергей Скуратов. — Когда мелкая птица залетит, ущерба нет. Но в этот раз произошло столкновение со стаей чаек. Это бывает крайне редко. А такая посадка с заглохшими двигателями бывает раз в 40 лет.

Пассажиры рокового рейса Москва — Симферополь не перестают благодарить летчиков за второй день рождения. Фото vk.com/aviationfan

По его словам, для обеспечения безопасности полетов в радиусе 15 км от аэропорта не должно быть никаких свалок с пищевыми отходами и строительным мусором, никаких водоемов, иначе орнитологические службы аэропортов не смогут справляться с нашествием птиц. «Расследование — процесс длинный, еще предстоит проведение летной и технической экспертизы, но причина очевидна и понятна — это попадание в двигатель больших птиц. Причем в оба двигателя», — рассказал Скуратов, уточнив, что окончательные выводы сделает госкомиссия, которая расследует обстоятельства происшествия. Он полагает, что во избежание подобных инцидентов необходимо навести порядок в аэропортах.

— Хотим мы этого или нет, но нужно навести порядок в каждом аэропорту (в радиусе безопасности полетов), — заметил он.

Скуратов добавил, что глава Росавиации Александр Нерадько сейчас прорабатывает решение этой беды для всех летчиков.

«Уральские авиалинии» наградят командира большой премией

Глава «Уральских авиалиний» еще раз напомнил, что командир экипажа Дамир Юсупов принял единственно верное решение — посадить самолет с собранным шасси «на брюхе» в поле, и дал высокую оценку его действиям. «Само поле непростое, там специальные каналы: одно они успешно перепрыгнули, им тут повезло. Ребята — молодцы, не растерялись!» — не устает восхищаться Сергей Скуратов. По его словам, для принятия решений и выполнения всех необходимых действий у пилотов, действительно, счет шел на секунды.

Пожара, к счастью, не произошло, но бригада бортпроводников сработала хорошо — все пассажиры были эвакуированы. «Никого не выносили на носилках, — рассказал он. — Серьезных травм не было. Через 12 часов после посадки в больнице осталась одна женщина. У нее оказалась легкая трещина лодыжки, остальные вышли из больницы и счастливые поехали домой».

Сергей Скуратов считает командира экипажа лучшим летчиком. Фото vesti.ru

Сейчас авиакомпания выдает по 100 тысяч рублей всем пассажирам, сообщил Скуратов. 78 пассажирам, которые отказались от полета в Симферополь, сразу были возвращены деньги за билеты. Остальные улетели в Крым.

В конце недели глава авиакомпании, который сейчас находится на месте ЧП в Жуковском, планирует вернуться в Екатеринбург и встретиться с геройским экипажем, который спас жизни 226 туристов. «Со всеми лично переговорю, напою чаем, а если захотят все в отпуск, дадим путевку, поедут отдыхать», — пообещал он.

Сергей Скуратов считает командира экипажа лучшим летчиком. «Он умница, учился в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации — высшая точка авиационного образования в России. Несколько лет работал вторым пилотом, показал себя хорошо, прошел все конкурсы, а у нас только на конкурсной основе. Победил. Я лично подписал ему свидетельство», — рассказал Скуратов. Он пообещал, что, помимо государственных наград, командир экипажа получит в благодарность от авиакомпании большое денежное вознаграждение. «И конечно, искреннее уважение и восхищение всех пилотов нашей авиакомпании и всех пилотов России», — заключил он.

Чайка пробила стекло, и второй пилот был весь в крови

По инциденту в Жуковском главы татарстанских авиакомпаний ожидают ужесточения контроля служб орнитологической защиты в аэропортах. Глава «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев согласен с тем, что птицы вблизи аэропортов — серьезная проблема для пилотов. «Как правило, птицы попадают в фюзеляж, лобовые стекла и в силовые установки. Это приводит к мгновенной остановке авиадвигателя и возгоранию, что произошло вчера, но без пожара». По его мнению, казанский аэропорт выглядит на общем фоне «на уровне». «У него таких проблем меньше, чем у других аэропортов», — заметил он, но не стал раскрывать внутреннюю статистику «встреч с птицами». «Пилоты не просто жалуются — о каждом таком инциденте с птицей докладывают в обязательном порядке, и мы реагируем и обращаемся в аэропорты, чтобы усилили орнитологическую защиту. Это бывает не только осенью, но и весной. Свалки, водоемы и вспаханные поля, конечно, влияют на безопасность полетов. Я уверен, что после ЧП в Жуковском требования к аэропортам ужесточат», — полагает Трубаев.

Глава «Казанского авиапредприятия» Магомед Закаржаев признается, что такие инциденты случаются и с вертолетами, которые «цепляют» птиц лопастями. «На моей памяти: чайка залетела в Ан-2, пробила стекло, и второй пилот был весь в крови. Им был Ильдус Курамшин. Но такого серьезного столкновения со стаей птиц, как в Жуковском, в Татарстане не происходило», — рассказал он. Магомед Закаржаев тоже полагает, что птицы прилетели с мест несанкционированной свалки: «Говорят, что в районе Жуковского не одна несанкционированная свалка находится».

Почему это случилось в Жуковском, который считается новым аэропортом в России? «Да, раньше там не было аэропорта, — рассуждает Магомед Закаржаев. — Раньше это была абсолютно закрытая летно-испытательная база военной авиатехники. Здесь были самые крутые летно-испытательные станции. Но в связи с сокращением испытаний решили перетащить коммерческие рейсы туда. Московские аэропорты перегружены. Мы тоже хотели там строить ангары для обслуживания вертолетов, но потом нашли другие варианты. Менять орнитологические правила нет необходимости, они синхронизированы с международными правилами. Просто будут строже следить. Хотя у нас любят компанейщину», — заключил Закаржаев.