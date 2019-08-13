Равиль Кузюров: «Для меня, как для лесника, печально слышать про пожары»

Глава Минлесхоза Татарстана не поверил в версию с поджогами в сибирских лесах и рассказал, как удается уберечь республику от этого лиха

Татарстанским лесникам в этом году предстоит освоить 87 млн рублей по линии регионального проекта «Сохранение лесов» — продолжения нацпроекта «Экология». Причем, как заявил сегодня на брифинге глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров, деньги уже «практически выделены», идут закупки, а реализация инициатив явно опережает заявленные нормативы. О причинах лесных пожаров в Сибири, их отсутствии в Татарстане, планах по озеленению прибрежных зон Волги и Камы за счет федералов, процентном соотношении вырубки и посадки «легких планеты» — в материале «Реального времени».

66% вырубленных в Татарстане деревьев компенсировали новыми за 35 млн рублей

Якорной задачей проекта «Сохранение лесов» стало исправление «кривой» пропорции: «соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на территории Татарстана. Сейчас в год в республике высаживается лишь около 61% от вырубленных за это же время деревьев лесного фонда. К 2024 году Минлесхозу придется добиться того, чтобы количество деревьев, «павших» естественной смертью, зараженных и усохших, а также вырубленных коммерческими и госзачистками, и число «свежеприбывших в полку» сравнялось.

Задачей этого года было достигнуть показателя в 62%. «Немножко идем с перевыполнением индикатора», — отчитался Кузюров. Ведомство заявляет о достижении показателя в 66% уже к сегодняшнему дню, 13 августа. По словам министра, площадь посадки составила 2471 га, лесной питомник вырастил больше 30 млн деревьев для посадки. Для восстановления лесного фонда республике в этом году федеральный бюджет выделил 35,1 млн рублей. Известно, что уже в 2020 году в Татарстане должны засадить 69% вырубки, в 2021-м — 77%, в 2022-м — 83%.

К 2024 году Минлесхозу придется добиться того, чтобы количество деревьев, «павших» естественной смертью, зараженных и усохших, а также вырубленных коммерческими и госзачистками, и число «свежеприбывших в полку» сравнялось. Фото minleshoz.tatarstan.ru

«Что жгут специально, не могу сказать»

Второй показатель, с которым по региональному проекту придется работать Минлесхозу, — это «ущерб от лесных пожаров по годам», и в числовом отношении он не выражен, так как «является результатом стихийного бедствия» и, по словам Кузюрова, относится к категории непрогнозируемых природных явлений. В защиту татарстанских лесников говорит тот факт, что с 2011 года республике удается избегать чрезвычайных ситуаций — пожаров в лесном фонде.

С начала пожароопасного сезона в республике, с 15 апреля, с помощью спутникового наблюдения и программы «ИСДМ-Рослесхоз» зарегистрировали 895 термических точек — территорий, состояние которых создавало возможность возникновения пожаров, в том числе в лесном фонде. Опасность в основном представляли так называемые сельхозпалы — преимущественно в мае и июне, подчеркнул министр. Однако все случаи были пресечены, лесных пожаров в сезоне 2019 года в республике зафиксировано не было.

— Надо сказать, что класс пожарной опасности в этом году на территории республики колеблется от второго до третьего. В июле, в течение двух недель, ощущали четвертый класс пожарной опасности, когда уже вводился мониторинг, контроль патрулирований, которые мы осуществляем в рамках заложенного госзадания, — добавил Кузюров.

Сейчас в республике действуют 23 пожарно-химические станции, которые занимаются обнаружением лесных пожаров. До конца года в Нижнекамском и Нурлатском районах должны открыться еще две новые станции. Идут закупки 36 единиц специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники на общую сумму 49 млн рублей.

В защиту татарстанских лесников говорит тот факт, что с 2011 года республике удается избегать чрезвычайных ситуаций — пожаров в лесном фонде. Фото minleshoz.tatarstan.ru

В отличие от спокойного в отношении лесных пожаров Татарстана, в Красноярском крае и Иркутской области продолжают гореть больше 260 тысяч гектаров леса. Вспоминая об остром вопросе, Равиль Кузюров подчеркнул, что многочисленные сообщения о поджогах с целью вывоза леса как главной причине пожаров не имеют под собой оснований.

— Мы с сожалением относимся к этому явлению. Для меня, как для лесника, печально слышать каждый информационный блок о пожарах, в основном в сибирских регионах нашей страны. Что жгут специально, без всяких конкретных доказательств я не могу сказать. Тут спектр комплексных проблем, нужно изнутри смотреть на отрасль каждого региона отдельно: как выстроена работа на уровне профилактики, как выстроена работа на уровне оснащения, как выстроена работа на уровне взаимодействия со всеми органами исполнительной власти. И здесь говорить о причинах, специальных поджогах, конечно же, преждевременно, насколько я осведомлен, там работает специальная комиссия, сейчас идут большие проверки, — отметил министр. — Я думаю, по итогам этих проверок уже будут выносить [решения].

Возрождение дуба и засадка берегов Камы

Помимо прочего, национальные проекты предполагают возможность для регионов выйти с собственными инициативами, подав на них заявки и получив финансирование. Планы у татарстанского Минлесхоза на 2020 год впечатляющие: ведомство готовит сразу два проекта. Первый — наконец запустить давно озвученное предложение по выращиванию сеянцев черешчатого дуба (дуба обыкновенного).

— Породный состав черешчатого дуба очень хорошо рос в свое время в лесах республики, но, кто хорошо историю помнит, в далеком 1979 году были очень сильные морозы — они практически уничтожили этот породный состав дерева, сохранился он только в Кайбицом лесничестве. Чтобы культивировать и увеличивать масштабы высадки этих деревьев, мы хотим, планируем при поддержке федерального центра на базе уже существующего сабинского семеноводческого центра, где у нас идет выращивание хвойных пород, елок, сосен, и берез, внедрить выращивание дуба черешчатого. И будем заявляться на поддержку в рамках национального проекта, — подчеркнул министр.

Планы у татарстанского Минлесхоза на 2020 год впечатляющие: ведомство готовит сразу два проекта. Первый — наконец запустить давно озвученное предложение по выращиванию сеянцев черешчатого дуба (дуба обыкновенного). Фото minleshoz.tatarstan.ru

На данный момент идут проектные работы, пояснил Кузюров, до конца года должна быть проведена экспертиза проекта и определена его окончательная стоимость, в которую войдет цена дополнительного оборудования и увеличения площадей полей доращивания при Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ в Сабинском районе РТ.

Вторая инициатива Минлесхоза связана совсем с другим федеральным проектом нацпроекта «Экология» — «Оздоровление Волги». В прошлом году ведомство Кузюрова вышло на федеральный центр с предложением о включении в проект своего мероприятия «Создание зеленых насаждений вдоль рек Волги и Камы». В прошлом году министерство совместно с администрациями 13 районов республики, которые примыкают к рекам, занимались подготовкой площадей к посадке, всего их порядка 1 200 га, заметил министр. Он рассказал, что в Рослесхозе на данный момент принимается решение о возможности передачи этих земель в лесной фонд после высадки на них насаждений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить деревьям достаточный уход.

— Учитывая, что нашу республику в реализации этого проекта («Оздоровление Волги») определили пилотным регионом, в 2020 году мы планируем этот проект реализовывать при получении финансовой поддержки с весны. Мы хотим, конечно же, заявиться, чтобы проект продолжался до 2024 года, то есть максимально изыскать возможность засадить лесными насаждениями берега Волги и Камы, которые протекают через территории нашей республики. Как говорит наука, это все-таки большое подспорье в создании защитного барьера — недопущения диффузных стоков, сточных вод.