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Происшествия

В Казанин около «Компрессорного» столкнулись два трамвая

17:32, 03.07.2026

По данным очевидцев, на месте работают экстренные службы

В Казанин около «Компрессорного» столкнулись два трамвая
Фото: Реальное время

В Казани недалеко от транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» произошло ДТП с участием двух трамваев, которые столкнулись друг с другом. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

На место аварии прибыли бригады скорой медицинской помощи и пожарной службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

По данным «Яндекс.Карт», на участке дороги пока не наблюдается пробки.

Напомним, что ранее Татарстан оказался среди регионов России, где часто повреждают припаркованные авто. На республику пришлось около 5% от общего количества таких ДТП.

Наталья Жирнова

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