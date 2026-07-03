В Казанин около «Компрессорного» столкнулись два трамвая

По данным очевидцев, на месте работают экстренные службы

Фото: Реальное время

В Казани недалеко от транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» произошло ДТП с участием двух трамваев, которые столкнулись друг с другом. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

На место аварии прибыли бригады скорой медицинской помощи и пожарной службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

По данным «Яндекс.Карт», на участке дороги пока не наблюдается пробки.



Напомним, что ранее Татарстан оказался среди регионов России, где часто повреждают припаркованные авто. На республику пришлось около 5% от общего количества таких ДТП.

Наталья Жирнова