В Казанин около «Компрессорного» столкнулись два трамвая
По данным очевидцев, на месте работают экстренные службы
В Казани недалеко от транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» произошло ДТП с участием двух трамваев, которые столкнулись друг с другом. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.
На место аварии прибыли бригады скорой медицинской помощи и пожарной службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
По данным «Яндекс.Карт», на участке дороги пока не наблюдается пробки.
Напомним, что ранее Татарстан оказался среди регионов России, где часто повреждают припаркованные авто. На республику пришлось около 5% от общего количества таких ДТП.
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