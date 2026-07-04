Москва и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке БПЛА

Собянин и Беглов отчитались об отражении вражеских атак на города

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Москва и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Об этом стало известно из официальных сводок городских властей. Информацию обнародовали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

За последние сутки в сторону Московской области было направлено более 200 беспилотников. На подлете к Москве уничтожено 62 БПЛА, остальные украинские летательные аппараты были сбиты на дальних подступах, написал Собянин.

Беглов сообщил об ударе по территории нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга, все техногенные последствия уже устранены. Всего над городом и Ленинградской областью сбиты 72 БПЛА, при этом один из беспилотников упал в Петергофе.

Жертв от массированной атаки украинских дронов нет, заявили власти.

Сегодня стало известно, что бизнес начал обсуждать с властями страны создание систем раннего обнаружения беспилотников для защиты заводов. Ранее президент Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

Зульфат Шафигуллин