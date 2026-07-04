Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Известная по ролям в фильмах «Карнавал» и «Вечный зов» актриса скончалась на 83-м году жизни

На 83-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Екатерина Жемчужная. Известие о кончине актрисы распространил Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн».

— С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная. Для нее не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна, — говорится в некрологе коллектива.

О дате, времени и месте прощания с актрисой будет объявлено позже.

Екатерина Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области, окончила ГИТИС и пришла в театр «Ромэн» в середине 1960-х годов. Широкую известность ей принесла роль Кармы в фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал». Всего на ее счету более 40 ролей в кино и сериалах, среди которых многосерийный фильм «Вечный зов», картины «Табор уходит в небо», «Где находится нофелет?» и «Цыганское счастье».

Актриса была замужем за режиссером театра «Ромэн» Георгием Жемчужным (скончался в 2021 году). Их дочь Ляля работает в театре и является заслуженной артисткой России.

Зульфат Шафигуллин