«Подпись моя, но Зиганшина не помню»: АСВ уперся в стену в деле о поручительстве ПСО «Казань»

Экс-сотрудница «Татфондбанка» не смогла подтвердить подлинность подписи главы строительной компании на договоре поручительства за «Урман»

Фото: Максим Платонов

Продолжается судебное разбирательство по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань» о договоре поручительства Равиля Зиганшина за уже несуществующее ООО «Урман». Процесс стартовал в 2018-м по инициативе конкурсного управляющего «Татфондбанка», Агентства по страхованию вкладов, которое потребовало от ПСО выплаты 897 млн рублей по договору поручительства, заключенного 31 декабря 2015 года. В процессе разбирательств представитель ответчика настаивает: подпись Зиганшина — недействительна, а сам документ изготовлен позднее указанной даты, о чем заявил и сам Зиганшин, явившись на прошлое заседание. Пока договор проходит экспертизу АСВ решило пригласить свидетелей — экс-сотрудников ТФБ, чьи подписи также присутствуют на документе. Вчера суд выслушал свидетеля, который, несмотря на усилия истца, так и не смог вспомнить заветной встречи с главой ПСО.

«В отношении второго свидетеля — информации нет»

Прошлое заседание суда по иску к ПСО «Казань», 3 апреля, было ознаменовано уникальным событием — личным визитом Равиля Зиганшина и дачей им показаний. Обошлось без сюрпризов: ознакомившись с оригиналом договора поручительства, глава ПСО заявил, что подписи на документе ему не принадлежат и за «Урман» он не поручался, подтвердив слова представителя компании в Арбитражном суде Станислава Захарова.

После допроса Зиганшина представитель АСВ Елена Седова ходатайствовала о вызове в суд свидетелей, подписи которых есть в спорном договоре поручительства и, которые, теоретически, могли бы подтвердить или опровергнуть тот факт, что подпись на документе действительно ставил глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин. Суд удовлетворил ходатайство, а Станислав Захаров после заседания заявил «Реальному времени», что в одном из подобных дел к ПСО «Казань» свидетель не вспомнил обстоятельств подписания договора, что только укрепило их позицию.

В суд были вызваны бывшие специалист ТФБ Ольга Александровна Мальганова и директор департамента крупного бизнеса и проектного финансирования банка Роза Николаевна Якушкина. «В отношении второго свидетеля — информации нет», — сразу после начала заседания отчиталась суду Елена Седова. «Да, письма были разосланы по адресам, по адресу свидетеля Якушкиной письмо вернулось обратно», — подтвердила судья Алсу Хуснутдинова, предложив перейти к допросу единственного свидетеля.

После допроса Зиганшина представитель АСВ Елена Седова ходатайствовала о вызове в суд свидетелей, подписи которых есть в спорном договоре поручительства. Фото kazanfirst.ru

Бардак в документообороте и плохая память сотрудников ТФБ

Отвечая на вопросы представителя АСВ Елены Седовой, Мальганова подтвердила суду, что работала в «Татфондбанке» с июня 2015 по июнь 2016 года в должности специалиста отдела кредитования. В ее обязанности входило составление, курирование и подписание договоров. Седова поинтересовалась у свидетеля, вела ли она работу с ООО «ПСО «Казань». «Возможно, точно не знаю», — неуверенно ответила экс-сотрудница ТФБ.

Мальганова подтвердила, что осуществляла сопровождение клиента ООО «Урман» как заемщика «Татфондбанка», однако вспомнить конкретные соглашения с участием фирмы, несмотря на все усилия Седовой, так и не смогла. «У меня был не только «Урман», у меня был еще ряд организаций, поэтому, с какими организациями и какие виды обеспечения были, я точно сказать не могу», — заявила свидетель.

Ознакомившись с оригиналами спорного договора поручительства и соглашения о предоставлении поручительства ПСО «Казань» за ООО «Урман», Мальганова подтвердила, что подписывала документы. «Да, подпись моя. Я его подписывала как кредитный инспектор, я его составляла по установленной форме, после согласования с юристом его подписывал кредитный инспектор, — объяснила свидетель. — Подписывал начальник управления и потом естественно уже директор департамента».

Установив подлинность подписей, Елена Седова обратила внимание суда на то, что подпись Мальгановой как сотрудницы ТФБ на документах автоматически означает, что соглашение было подписано в ее присутствии, и попыталась выяснить у свидетеля, действительно ли это так и видела ли она, как Зиганшин ставил свою подпись. Однако все попытки были безуспешными: Мальганова путалась в показаниях, давала пространные ответы, ссылаясь на нечеткие регламенты работы «Татфондбанка» и давность дела.

Мальганова подтвердила, что осуществляла сопровождение клиента ООО «Урман» как заемщика «Татфондбанка», однако вспомнить конкретные соглашения с участием фирмы, несмотря на все усилия Седовой так и не смогла. Фото Максима Платонова

«Там написано над вашей подписью, что соглашение подписано в присутствии сотрудника банка, то есть своей подписью вы по сути заверяете, что он (Зиганшин) подписывает в вашем присутствии», — настаивала Седова. «Я не помню, я вспомнить не могу, потому что и к нам приходили, и мы приходили. К нам тоже приходили подписывать договоры. Возможно, какие-то договоры мы передавали через начальника управления, через Ионову, например, поэтому я точно вспомнить не могу», — пыталась объяснить Мальганова.

«Хорошо, спрошу по-другому: эта подпись, вы ее проставили до того, как его (договор поручительства) подписала вторая сторона (Зиганшин) или после?», — не сдавалась Седова. «До», — тихо произнесла Мальганова. «То есть вы подписываете чистые документы?», — резюмировала представитель АСВ. Свидетель подтвердила, что ставила свои подписи на соглашении до его подписания Зиганшиным. «То есть вы заранее ставите подписи, что подписано в вашем присутствии, хотя по сути, этого факта не было?», — повторила Седова. «Ну, вы знаете, я не могу точно сказать процедуру. Возможно, я где-то подписывала до, ну, по-моему, после…», — вновь попыталась объяснить Мальганова.

«Истец хочет, чтобы свидетель отвечал то, что ему хочется»

На этой ноте в затянувшийся допрос вмешалась судья Алсу Хуснутдинова: «Правильно я понимаю: текст договоров составлял банк?». Мальганова ответила положительно. «То есть это типичные договора и их составляла сторона банка? Соответственно, банк со своей стороны, если я правильно понимаю, составлял документ и подписывал его и в последующем направлял клиенту, поручителю, для подписания? То есть если к вам поступал документ с подписью, соответственно, вы понимали, что клиенты согласны, да?», — продолжила разбираться судья. Мальганова снова подтвердила сказанное. «Вопросов нет», — заключила Алсу Хуснутдинова.

Зато вопросы остались у представителя АСВ Елены Седовой. Она еще раз попросила свидетеля подтвердить или опровергнуть отсутствие в ТФБ четких регламентов подписания соглашения сторонами, после чего уточнила: «То есть вы не можете вспомнить, как это было?». «Нет», — согласилась Мальганова. «Хорошо, Зиганшина вы знаете? Видели хоть раз?», — спросила Седова. «Нет, не видела», — ответила свидетель. «Как? Как тогда вы подписывали?», — продолжала представитель АСВ.

Допрос поспешил прервать юрист ООО «ПСО «Казань» Станислав Захаров, обратившись к суду с просьбой снять последний вопрос Седовой: «Истец хочет, чтобы свидетель отвечал то, что ему хочется. Свидетель сказал, что в его присутствии…». «Принимаю», — оборвала его судья. Елена Седова продолжила допрос свидетеля, выяснив, что при подписании соглашения видеосъемка не велась, а Мальганова не может пояснить, кто еще, помимо нее, мог присутствовать при подписании.

Допрос поспешил прервать юрист ООО «ПСО «Казань» Станислав Захаров, обратившись к суду с просьбой снять последний вопрос Седовой. Фото Лейсан Набиевой

«Вы мне можете ответить на вопрос: вы изначально проставили свою подпись или позже?», — предприняла еще одну попытку выяснить обстоятельство подписания договора Седова, чем вызвала негодование представителя ПСО. «Подождите, но свидетель уже на этот вопрос отвечала», — возражал Захаров, которого через секунду, не выдержав, перебила свидетель Мальганова. «Я его подготовила, согласовала, распечатала, поставила свою подпись», — заявила экс-сотрудница «Татфондбанка».

«То есть вы точно помните, что сначала поставили свою подпись?», — не унималась Седова, повторив свой основной вопрос. «Я не помню, конкретно в отношении этого договора или нет. У меня столько договоров было, я так не могу уточнить», — начала противоречить себе Мальганова. В оживившийся допрос вмешался сначала юрист ООО «ПСО «Казань», а затем и судья. После нескольких кругов уточнений и вопросов Станислава Захарова свидетель повторила, что не помнит, когда ставила свою подпись на документе, также не помнит, подписывал ли в ее присутствии что-либо Равиль Зиганшин.

Перерыв в заседании объявлен до 17 мая

После окончания допроса свидетеля юрист ООО «ПСО «Казань» Станислав Захаров предоставил суду ранее запрошенные оригиналы документов с образцами подписи Равиля Зиганшина. Перерыв в судебном заседании по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань» о договоре поручительства за ООО «Урман» судья назначил до 17 мая. К этому времени АСВ также предстоит подготовить оригиналы документов с образцами подписи главы «ПСО «Казань» для проведения сверки, а Станиславу Захарову предоставить суду печать представляемой им компании для исследования оттиска, который также присутствует на спорном договоре.

Напомним, что дело о поручительстве за ООО «Урман» входит в «пакет» требований АСВ к ПСО «Казань» общим объемом в 4,1 млрд рублей. Помимо этой компании, в требования входят обязательства за ООО «Ягодинская слобода», ООО «Траверз Компани» и ООО «Грит Плюс».