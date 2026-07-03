Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве
Следователи требуют арестовать бывшего руководителя
Экс-глава Росавиации Александр Нерадько задержан. Его подозревают в мошенничестве. Следователи требуют ареста бывшего руководителя, пишет ТАСС.
Как отметили в московском Хорошевском суде Москвы, им уже поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы Росавиации.
Ранее сообщалось, за что уволили главу Росавиации Александра Нерадько.
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