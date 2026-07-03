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Происшествия

Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве

11:58, 03.07.2026

Следователи требуют арестовать бывшего руководителя

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько задержан. Его подозревают в мошенничестве. Следователи требуют ареста бывшего руководителя, пишет ТАСС.

Как отметили в московском Хорошевском суде Москвы, им уже поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы Росавиации.

Ранее сообщалось, за что уволили главу Росавиации Александра Нерадько.

Никита Егоров

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