Процесс без последнего слова: как суд дал условный срок экс-главе Заинского сахара

В прениях прокурор запрашивал для него 8 лет за аферу с НДС на 6 млн, по эпизоду злоупотребления на 112 млн истек срок давности

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани финишировал процесс по третьему уголовному делу бывшего гендиректора АО «Заинский сахар» Шамиля Мингазова. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с продажей сахара подконтрольной фирме по заниженной цене и афере с вычетом НДС, но наказали 4 годами лишения свободы условно лишь за второе преступление, сообщает с места журналист «Реального времени». Правда, отбывать по полной условку Мингазову не придется — до конца июля и по второму эпизоду истечет срок давности.

Приговор был вынесен на четвертом году судебного разбирательства. Причем в финале процесса подсудимый решил сменить адвоката. В результате прения по этому делу стартовали в мае 2026-го уже с новым защитником. Гособвинитель Михаил Житлов заявил, что вина Шамиля Мингазова установлена исследованными в суде доказательствами, и запросил для него по эпизоду с НДС 8 лет колонии общего режима, а по эпизоду злоупотребления полномочиями в коммерческой организации — 2 года. После чего сообщил — по злоупотреблению истекли сроки давности, попросив наказание по нему не применять.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для подготовки нового адвоката Руслана Гайфутдинова к прениям процесс был отложен. Защитник просил предоставить срок до 6 июля с учетом 36 томов дела, суд дал время до 11 июня. К этой дате адвокат успел изучить только 14 томов и попросил отложить заседание на неделю. На что судья Артем Идрисов заявил — время уже предоставлялось и оснований для отложения нет: «Суд считает, что защита злоупотребляет своим правом, и эти действия направлены на затягивание ознакомления с материалами дела».

Далее председательствующий предложил выступить в прениях подсудимому, но Мингазов тоже попросил время на подготовку. Далее последовал обмен репликами о праве на защиту и о том, что дело рассматривается уже 3 года и ранее защите давали время для подготовки к допросу подсудимого, а новому адвокату — к прениям. После чего судья расценил позицию обвиняемого и защитника как отказ от выступления в прениях и объявил — прения окончены.

С последним словом бывший гендиректор «Заинского сахара» выступать не стал — вновь попросил отложить заседание. Но председательствующий удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним фабулу обвинений в адрес Мингазова:

Эпизод 1. Афера с возмещением НДС на 5,9 млн рублей за второй квартал 2015 года : по версии МВД и прокуратуры, гендиректор АО «Заинский сахар» представил в ФНС недостоверную информацию о реализации сахарного песка подконтрольным ему компаниям «Энергоснабкомплект» и «Регент Агро», а в действительности таких поставок не было, а якобы поступившая оплата была фикцией. При этом для создания видимости предпринимательской деятельности, цена на сахар в платежках указывалась ниже той, по которой его продавали конечным потребителям, считают силовики. Потерпевшей по этому эпизоду признана налоговая. Период предполагаемого преступления заканчивается 23 июля 2016 года.

: по версии МВД и прокуратуры, гендиректор АО «Заинский сахар» представил в ФНС недостоверную информацию о реализации сахарного песка подконтрольным ему компаниям «Энергоснабкомплект» и «Регент Агро», а в действительности таких поставок не было, а якобы поступившая оплата была фикцией. При этом для создания видимости предпринимательской деятельности, цена на сахар в платежках указывалась ниже той, по которой его продавали конечным потребителям, считают силовики. Потерпевшей по этому эпизоду признана налоговая. Период предполагаемого преступления заканчивается 23 июля 2016 года. Эпизод 2. Злоупотребление полномочиями с недополученной прибылью в 112,5 млн рублей: согласно обвинению, с 1 января 2015 года по 31 марта 2017-го Мингазов, как гендиректор АО, продавал подконтрольному «Энергоснабкомплекту» сахарный песок «по заниженной от рыночной стоимости», тем самым злоупотребил полномочиями и причинил существенный вред «Заинскому сахару» в виде той самой недополученной прибыли.

Комментировать позицию защиты новый адвокат не стал, сообщив, что так и не смог ознакомиться с делом. Однако в ходе судебного следствия своего допроса Шамиль Мингазов и его прежний защитник Данил Мишин представляли доказательства о несостоятельности обвинений. В частности, по эпизоду с НДС указывали на два акта налоговых проверок с противоположными выводами. По результатам камеральной проверки налоговики никаких недостоверных данных в декларациях не обнаружили, а при выездной пришли к противоположному выводу. При этом акт первой проверки не отменен до сих пор и действует наравне с актом второй.

Кроме того, по мнению защиты, обвинения по двум эпизодам противоречат друг другу. Если поставки сахара для «Энергоснабкомплекта» были фикцией, что утверждается по эпизоду с НДС за второй квартал 2015-го, то почему по второму эпизоду силовики убеждены, что в это же время и последующий период поставки «своей» компании были реальными, но по демпинговой и невыгодной для АО цене. При этом экспертиза по рыночной-нерыночной стоимости не проводилась. Тогда как сахар торгуется на бирже и его отпускная цена меняется в зависимости от котировок. Такой анализ следствие не делало, более того, даже не проводило конкретный анализ — по какой цене в один и тот же день «Заинский сахар» продавал свой товар разным поставщикам.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом заинтересованный в объективности процесса подсудимый с прежним адвокатом смогли выявить два факта, прямо противоречащих версии обвинения. В один из дней сахар для «Энергоснабкомплекта» отгружали по 32 рубля за килограмм, а иной фирме — по цене на рубль ниже, а ведь эту вторую фирму аффилированной следствие не считает. В другой день стоимость поставки «своей» и чужой компании была равной — 29 рублей за килограмм.

Такой же условный срок Мингазов получил в 2020-м по приговору Заинского суда, который оправдал его по ряду преступлений с подкупом, но признал виновным в двух растратах. Позднее бывшего гендиректора АО «Заинский сахар» привлекали к ответственности за неуплату налогов, но после погашения долга перед ФНС преследование было прекращено.

Будет ли защита, потерпевшие из ФНС и АО либо сторона обвинения оспаривать сегодняшнее решение Вахитовского суда, покажет время. Нюанс в том, что в конце июля и по второму эпизоду истекает срок давности, а значит — от назначенного сегодня наказания Мингазов будет освобожден.