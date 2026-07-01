СМИ: в Оке нашли тело актера из «Бригады» Александра Высоковского
Сообщается, что актер пропал после рыбалки
Водолазы обнаружили тело актера Александра Высоковского в реке Оке в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
— По предварительным данным, тело Высоковского нашли в Оке в Подмосковье, — сказал собеседник агентства.
Некоторые СМИ сообщают, что актер пропал после рыбалки в Подмосковье накануне. 30 июня он ушел к Оке вместе с сыном.
Александру Высоковскому было 62 года. Он известен по роли Макса Карельского в сериале «Бригада». Также актер снимался в фильмах «Бумер», «Марш Турецкого» и других проектах.
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