СМИ: в Оке нашли тело актера из «Бригады» Александра Высоковского

Сообщается, что актер пропал после рыбалки

Фото: кадр из сериала "Бригада"

Водолазы обнаружили тело актера Александра Высоковского в реке Оке в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

— По предварительным данным, тело Высоковского нашли в Оке в Подмосковье, — сказал собеседник агентства.

Некоторые СМИ сообщают, что актер пропал после рыбалки в Подмосковье накануне. 30 июня он ушел к Оке вместе с сыном.

Александру Высоковскому было 62 года. Он известен по роли Макса Карельского в сериале «Бригада». Также актер снимался в фильмах «Бумер», «Марш Турецкого» и других проектах.

Наталья Жирнова