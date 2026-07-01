В Татарстане женщину оштрафовали на 1 млн рублей за контрабанду украшений

В ее багаже нашли два золотых кольца Cartier и колье с бриллиантами 750-й пробы этой же марки

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане 29-летняя женщина была оштрафована за контрабанду ювелирных изделий на сумму более 1 миллиона рублей. Это решение принял Лаишевский районный суд, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры РТ.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда») и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Конфискованные ювелирные изделия были переданы в доход государства.

Отметим, что обвиняемая вернулась в Россию рейсом из Стамбула, где таможенники нашли в ее багаже два золотых кольца Cartier и колье с бриллиантами 750-й пробы этой же марки. По оценкам экспертов, общая стоимость найденных украшений составила 1,09 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Казани пыталась провезти в багаже кастеты из Таиланда.

Никита Егоров