В Татарстане женщину оштрафовали на 1 млн рублей за контрабанду украшений
В ее багаже нашли два золотых кольца Cartier и колье с бриллиантами 750-й пробы этой же марки
В Татарстане 29-летняя женщина была оштрафована за контрабанду ювелирных изделий на сумму более 1 миллиона рублей. Это решение принял Лаишевский районный суд, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры РТ.
Женщину признали виновной по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда») и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Конфискованные ювелирные изделия были переданы в доход государства.
Отметим, что обвиняемая вернулась в Россию рейсом из Стамбула, где таможенники нашли в ее багаже два золотых кольца Cartier и колье с бриллиантами 750-й пробы этой же марки. По оценкам экспертов, общая стоимость найденных украшений составила 1,09 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что жительница Казани пыталась провезти в багаже кастеты из Таиланда.
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