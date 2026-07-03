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Аэропорт Казани возобновил работу, режим «Ковер» отменен

22:29, 03.07.2026

Ограничения действовали чуть более часа

Аэропорт Казани возобновил работу, режим «Ковер» отменен
Фото: Реальное время

Аэропорт Казани возобновил полноценную работу после отмены временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации и подтвердили в МЧС.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Также отменен режим «Ковер», который действовал около получаса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Самарской области включали режим ракетной опасности, однако данные ограничения уже сняты. Аэропорты в Ульяновске, Чебоксарах и Пензе вновь открыты.

Зульфат Шафигуллин

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