Аэропорт Казани возобновил работу, режим «Ковер» отменен
Ограничения действовали чуть более часа
Аэропорт Казани возобновил полноценную работу после отмены временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации и подтвердили в МЧС.
Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Также отменен режим «Ковер», который действовал около получаса.
В Самарской области включали режим ракетной опасности, однако данные ограничения уже сняты. Аэропорты в Ульяновске, Чебоксарах и Пензе вновь открыты.
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