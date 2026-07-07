Елена Стрюкова: «Ретейлеры сокращают инвестиционную активность в ТЦ Казани»

Обзор рынка торговой недвижимости татарстанской столицы за II квартал 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Рынок торговой недвижимости Казани в II квартале 2026 года демонстрировал противоречивую динамику: на фоне снижения доли вакантных площадей в качественных ТЦ и роста числа открытий новых магазинов ретейлеры сворачивали инвестиционную активность. Как отметила полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова, эта тенденция обусловлена сочетанием факторов — от падения потребительского спроса и роста издержек до трансформации покупательских привычек и смещения фокуса на малоформатные объекты «у дома». При этом отдельные сегменты продолжают точечное развитие. Подробнее — в авторской колонке эксперта для «Реального времени».

Торговая недвижимость: индикаторы рынка

В II квартале 2026 года доля вакантных помещений в качественных торговых центрах Казани составила 4%, уменьшившись на 1 п.п. в сравнении с I кварталом 2026 года. Снижение показателя во многом связано с открытием детского парка «Мисти Парк» и выставки «Дикая Африка» в ТЦ «Мега» на площадях, которые ранее занимала сеть OBI.

Реальное время / realnoevremya.ru

Количество открытий новых магазинов в крупных торговых центрах г. Казани увеличилось: 16 открытий в II квартале против 13 в I квартале. В части закрытий магазинов тоже наметилась позитивная динамика к сокращению: 26 магазинов закрылось в II квартале, 29 было закрыто в I квартале 2026 года.



Открытия новых магазинов в II квартале 2026 года

«Мега»: balabala, «Маугли», «Топган», Anta, «Мисти Парк».

«Южный»: КБТ.RU.

Комьюнити-центр «АРТ»: «Билайн», Peak Gear, «Заправка».

KazanMall: «Ребра/мидии», Rianty, Margo, Boggi, Sokolov, Togas, Brusnikа.

Увеличения посещаемости в торговых центрах, несмотря на наличие в II квартале дополнительных выходных дней в связи с государственными праздниками, не произошло.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новости, тенденции и прогнозы

Магазины бренда обуви Chester меняют название на TJ Studio.

Российский ретейлер «Лента» приобрел 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл», которое управляет сетью гипермаркетов «О’Кей». Сделка осуществлена без наличных выплат — ретейлер взял на себя долги покупаемой компании. Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.

Компания Melon Fashion Group, управляющая брендами Zarina, Sela, Befree, рассматривает возможность открытия магазинов на первых этажах жилых комплексов и в стилобатах.

Популярность малоформатных торговых центров растет. Эксперты прогнозируют рост ввода в эксплуатацию таких объектов до 21% по всей стране. Это обусловлено изменением потребительского спроса в сторону объектов «у дома», предоставляющих товары и услуги повседневного спроса, и изменением в доходах домохозяйств, их переходе в режим осознанного потребления.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Один из ведущих игроков e-commerce Wildberries готовится к покупке «Еаптеки» — онлайн-сервиса по заказу и доставке лекарств.

Ретейлеры сокращают инвестиционную активность вслед за снижением потребительского спроса и ростом издержек, что приводит к росту вакансий в торговых центрах и сокращению количества магазинов в стрит-ретейле.

Спрос со стороны арендаторов fashion-индустрии продолжает снижаться. Точечное развитие наблюдается среди операторов сферы развлечений.

Ретейлеры придерживаются двух основных стратегий функционирования в текущих экономических условиях: часть игроков усиливает позиции через открытие флагманских форматов, а другая часть — оптимизирует портфели, закрывая нерентабельные точки.

*Торговые центры общей площадью свыше 3 000 кв. м.

**Расчет доли вакантных площадей произведен на основании визуального осмотра на дату подготовки обзора. В расчете учитываются площади помещений, в которых не ведется коммерческая деятельность. При этом договор аренды может быть уже подписан. В связи с реконструкцией ТРЦ «Кольцо» вакантные площади объекта в I квартале не учитывались.

Офисная недвижимость: индикаторы рынка

В II квартале 2026 года доля вакантных помещений в качественных бизнес-центрах Казани составила 8%, увеличившись на 0,8 п.п. в сравнении с I кварталом 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года уровень вакансии вырос на 4,7%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Средневзвешенная ставка аренды в II квартале 2026 года в бизнес-центрах класса A составила 2 701 руб/кв. м в месяц, уменьшившись на 5% за квартал. Для объектов класса B+ показатель составил 1 654 руб/кв. м в месяц, что соответствует снижению примерно на 1,3% за квартал.

Снижение ставок аренды и рост доли вакантных помещений в бизнес-центрах Казани в I полугодии 2026 года говорит о ведущей роли арендатора на рынке. Арендодатели готовы проявлять гибкость при согласовании условий аренды.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новости, тенденции и прогнозы

Бизнес-центр A5 Premium получил ЗОС, планируемая дата ввода в эксплуатацию — III квартал 2026 года.

Средневзвешенные ставки аренды показали снижение по всем классам, что сигнализирует об изменении политики арендодателей в части коммерческих условий при заключении договоров аренды.

Уровень вакансии демонстрирует рост. В течение года ожидается увеличение показателя еще на 2-3% в связи с вводом в эксплуатацию нового бизнес-центра, а также в связи с продолжением корректировки потребностей арендаторов и переориентацией компаний на более компактные и доступные офисы.

Также динамика ставки аренды свидетельствует о ее переходе к стадии замедления по всем классам, несмотря на увеличение объема предложения. Ввод в эксплуатацию нового объекта не должен оказать значительного влияния на этот показатель.

*Здесь и далее ставка аренды указана включая НДС и OpEx

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Складская недвижимость: индикаторы рынка

В II квартале 2026 года доля вакантных помещений в сегменте складской недвижимости г. Казани составила 21%, увеличившись на 1 п.п. в сравнении с I кварталом 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 16%. При этом средневзвешенная ставка аренды в складских комплексах класса A составила 1 285 руб/кв. м в месяц, снизившись на 11,4% по сравнению с I кварталом 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда ставка составляла 1 300 руб/кв. м, показатель уменьшился на 1,2%. В складских комплексах класса B ставка составила 897 руб/кв. м в месяц.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новости, тенденции и прогнозы

Снижение средней ставки аренды говорит о сохранении ведущей роли арендатора на рынке. Сложившаяся конъюнктура предоставляет возможности получить более выгодные коммерческие условия на этапе переговоров.

При стагнации рынка, увеличении предложения и снижении спроса девелоперские проекты не прекратились. Строительство проектов, запущенных в 2024—2025 гг., продолжается. Собственники активно ведут поиски конечного потребителя или возможности строить уже под заказчика.

В II квартале был введен в эксплуатацию первый корпус складского комплекса в индустриальном парке «Дружба».

Анонсировано, что в Казанской агломерации создадут 17 промпарков и общественно-деловых центров, которые станут драйверами развития территории. Их планируют построить в рамках осуществления проектов по комплексному развитию территорий «Восточная дуга», «Большой Зеленодольск» и «Зеленая дуга», которые реализует ленд-девелопер ASG invest. Создание промпарков увеличит количество складских и производственных площадей в городе, что повлияет на общий объем рынка.

Реальное время / realnoevremya.ru