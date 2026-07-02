БПЛА атаковал автобус Минск — Гомель — Анапа в Брянской области

В результате происшествия легкие ранения получили двое водителей из Гомельской области Белоруссии

Беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа, в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

По данным телеканала, инцидент произошел около 11:55 на автостоянке, где беспилотник попал в транспортное средство. В результате происшествия легкие ранения получили двое водителей из Гомельской области Белоруссии. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля направлена специальная группа.

Напомним, что ранее под Брянском БПЛА попал в автобус с детской командой из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, четверо детей получили ранения. После этого СК РФ заявил о причастности украинских военных к атаке на автобус.

Белоруссию пытаются напрямую втянуть в украинский конфликт, что осложняет возможности его урегулирования политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, поддержавшей, по его словам, угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска.

Наталья Жирнова