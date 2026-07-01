В Пенсильвании сошли с рельсов три вагона с опасными материалами

Власти призывают жителей не подходить к месту инцидента

Фото: Максим Платонов

В Бенсалеме, штат Пенсильвания, грузовой поезд, состоящий из 72 вагонов, сошел с рельсов, причем 13 из них перевернулись, пишет ТАСС.

Как сообщила местная полиция, три вагона из сошедших с рельсов были помечены как перевозящие опасные материалы. В своем сообщении в Facebook* правоохранители отметили, что экстренные службы не нашли утечек этих материалов.

Тем не менее власти призывают жителей не подходить к месту инцидента. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок и взрослый погибли при опрокидывании сапборда в Зеленодольском районе Татарстана.

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Никита Егоров