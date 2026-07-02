Суд Казани вернул прокуратуре Татарстана дело подрядчика М-12 на 1,4 млрд рублей

В ходе разбирательства судья посчитала обвинение Сергею Салихову непредъявленным ввиду нарушения его прав на предварительном следствии

Сергей Салихов вину отрицал с первого дня следствия. Фото: Ирина Плотникова

Задний ход уголовному делу бывшего главы «БСЛ Инжиниринг» — подрядчика стройки М-12 Сергея Салихова дал Кировский суд Казани. Итогом восьмимесячного разбирательства по восьми эпизодам с заявленным ущербом на 1,4 млрд рублей стал возврат материалов дела в прокуратуру Татарстана, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Примечательно, что решение было вынесено судьей Анной Крюченковой по итогам рассмотрения ходатайства подсудимого Салихова, которое тот заявлял еще на предварительном слушании. Он указывал, что на этапе предъявления обвинения 2 сентября 2024 года старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Шакиров проигнорировал его отказ от пяти адвокатов по соглашению, не предоставил времени для поиска нового не стал ждать возвращения из отпуска единственного на тот момент легитимного защитника Вячеслава Прокофьева. Вместо этого, указывал бизнесмен, следователь принял постановление об отводе Прокофьева со ссылкой на то, что тот представлял на допросе интересы супруги Салихова, после чего назначил защитниками Королеву и Файзрахманова, от которых Салихов ранее отказался, и предъявил обвинение по делу, сопровождая эти действия видеозаписью.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эта запись была приобщена к делу в качестве доказательства и просмотрена Кировским райсудом Казани. По мнению Салихова, видео доказывает факт принуждения к следственным действиям с навязанными защитниками. Суд с ним согласился, указав в постановлении на видеофакт нарушения следователем требований УПК РФ в части права фигуранта самостоятельно пригласить адвоката. Также суд заметил, что целиком текст обвинения Салихову следователь Шакиров не оглашает, а сам Салихов на записи неоднократно указывает на отсутствие своих адвокатов.

Еще одним значимым для судьи Крюченковой обстоятельством стало вступившее в силу решение Вахитовского райсуда Казани, который признал незаконным отвод адвоката Прокофьева. Тем не менее вскрытые нарушения со стороны представителей СК на досудебном этапе остались неустраненными. А само дело с обвинением, которое утвердил прокурор Татарстана, поступило в Кировский суд прошлой осенью.

В июне 2026 года, после изучения обстоятельств и материалов дела, райсуд пришел к выводу:

«Обвинение Салихову фактически не предъявлено... Нарушение в досудебной стадии гарантированных Конституцией РФ прав обвиняемого на защиту исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора или иного решения». Судья обязала надзорное ведомство устранить процессуальные нарушения, при этом отменять ранее избранный Салихову запрет определенных действий не стала.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», прокуратура Татарстана уже оспорила этот возврат, однако дата рассмотрения дела в Верховном суде республики пока не назначена. В суде первой инстанции гособвинитель — зампрокурора Кировского района — указывал, что никаких нарушений со стороны следствия не было, а вот обвиняемый и сторона защиты злоупотребили правом.

Напомним, история с отказом от адвокатов и предъявлением итогового обвинения озвучивалась в ВС Татарстана на заседании по продлению Салихову меры пресечения в сентябре 2024 года. Нюанс в том, что на тот момент истекали предельные сроки следствия. То есть если бы в СК не предъявили бизнесмену окончательное обвинение, ранее избранную меру пресечения ему пришлось бы отменить. На тот момент это был домашний арест. Отпуск одного адвоката и отказ обвиняемого от других поставили силовиков в крайне неудобное положение. Тем не менее незаконными суды двух инстанций признали действия именно силовиков.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

...Уголовное преследование бизнесмена Сергея Салихова началось в апреле 2023 года. На тот момент первый татарстанский участок платной трассы М-12, прокладку которого начинала компания Салихова «БСЛ Инжиниринг» от села Большие Кайбицы до пересечения с дорогой Казань — Буинск — Ульяновск, был практически завершен. Вот только контракт субсубподряда с БСЛ был расторгнут, а субподрядчик стройки «Волгадорстрой» потребовал через арбитраж 1 млрд 55 млн рублей, утверждая, что аванс в 1,2 млрд фирма Салихова отработала лишь на 149 млн рублей. В октябре 2023 года бизнесмена задержали.

В суд дело уходило уже по восьми эпизодам и шести статьям УК РФ. Краткая фабула по версии СК такова:

Деньги мимо М-12 — растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ): по версии СК, 76,2 млн рублей были похищены директором «БСЛ Инжиниринг», с 10 марта 2021 года (день подписания контракта с «Волгадорстроем») по 29 апреля 2022 года директор злоупотребил доверием сотрудников ВДС и допустил нецелевое использование вверенных средств бюджетного аванса.

Невозврат аванса на 1 млрд — злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ): с 10 марта 2021 года по 8 августа 2023 года (дата решения АС Татарстана о банкротстве БСЛ) Салихов, как полагают в СК, причинил существенный вред интересам своей компании и субподрядчика ВДС путем частичных нецелевых расходов бюджетных средств, непредоставления отчетных документов по истраченному на стройку М-12 авансу и невозврата ВДС 1 млрд 55 млн рублей неиспользованного аванса.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Отмывание 12,7 млн рублей — в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174): в период работы по контракту с ВДС Салихов, согласно обвинению, совершил финансовые операции на 12,8 млн рублей, чтобы легализовать полученные путем преступления денежные средства.

Невыплата зарплаты 23 работникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — два эпизода): по версии силовиков, с марта 2022 года по 8 августа 2023 года директор БСЛ допустил полную невыплату подчиненным на сумму 2,8 млн рублей, имея реальную возможность рассчитаться с ними.

Недостача перед ФНС на 146,3 млн (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ): в СК уверены, что с апреля 2019 года по 22 октября 2021 года обвиняемый уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 77,4 млн рублей и налога на прибыль на 68,8 млн за 2019—2020 годы.

Выплаты жене на 9,2 млн (ч. 1 ст. 201 УК РФ): по версии следствия, с ноября 2018 года по 31 марта 2022 года Салихов злоупотребил полномочиями, заключив фиктивный договор по аренде грузовика со своей супругой Дианой и оформив с ней же фиктивный трудовой договор на работу помощником директора. В качестве арендных платежей и зарплаты Салиховой из БСЛ перечислили более 9 млн.

Отчуждение имущества БСЛ на 102 млн рублей (ч. 1 ст. 195 УК РФ): неправомерными действиями Салихова при банкротстве конкурсный управляющий его фирмы и следователи считают сделки с техникой и иными активами БСЛ, которые с ноября 2022 года по 15 мая 2023 года перешли в собственность двух других компаний.

Ключевой довод обвиняемого: работы по прокладке будущей скоростной трассы Казань — Нижний Новгород — Москва «БСЛ Инжиниринг» начинал за счет своих и заемных средств — на пять месяцев раньше того, как генподрядчик СК «Автодор» по итогам тендера выбрал субподрядчиком «Волгадорстрой» и заключил с ним (в марте 2021-го) договор по строительству участка М-12 за 42 млрд рублей.

Частично свою правоту Салихову и его юристам удалось доказать в арбитражных процессах. Отметим, что бывший подрядчик стройки М-12 также стал одним из свидетелей обвинения по делу бенефициара «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина.

Ирина Плотникова